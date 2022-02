Sur les pistes de ski – Le nombre de blessures multiples a doublé en 15 ans Selon la Suva, en 2019 il y a eu 34’000 accidents de sports de neige recensés.

Les amateurs de sports de neige se blessent plus souvent qu’avant à plusieurs endroits. KEYSTONE

Lorsqu’ils chutent, les amateurs de sports de neige se blessent plus souvent à plusieurs endroits. La part des accidents avec blessures multiples a doublé en quinze ans, selon la Suva.

Lire également: Abo Ski en Suisse Les accidents sur les pistes font six morts par an Abo Sports pour nous Comment éviter les accidents de ski ou de snowboard? En 2019, sur 34’000 accidents de sports de neige recensés, environ 20% concernaient plus d’une région du corps blessée. En 2004, ce taux était de 10%, indique mardi la Suva dans un communiqué. Les personnes de 55 ans et plus sont les plus touchées.

Absences plus longues

Ces accidents conduisent plus souvent à l’hôpital et en rééducation. Cela signifie aussi des absences plus longues et des coûts plus élevés, note la compagnie d’assurances.

Si elle salue les exercices en plein air, elle invite à bien se préparer physiquement et à évaluer objectivement ses propres capacités avant de s’élancer sur les pistes. Le but est de limiter le risque de blessures, mais aussi de ne pas surcharger les hôpitaux, déjà sollicités en raison de la pandémie.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.