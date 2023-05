Stationnement urbain – Le nombre d’amendes infligées aux motos a explosé à Genève Depuis la fin de la tolérance pour le parking des deux-roues motorisés sur les trottoirs, des dizaines de milliers de contraventions ont été dressées. Julien Culet

Les amendes infligées peuvent aller jusqu’à 100 francs, selon la durée du stationnement illégal. LUCIEN FORTUNATI

Cela avait été la douche froide pour les motards et les scootéristes, le 1er novembre 2021, lorsque le Canton de Genève arrêtait de tolérer qu’ils garent leur deux-roues motorisé sur les trottoirs. Un an et demi après, la mesure fait encore bien mal au porte-monnaie des usagers. En effet, le nombre de contraventions est passé de 8323 en 2019 à 38’078 l’an dernier, d’après les chiffres fournis par la Fondation des parkings. Le Covid avait entraîné une baisse en 2020.