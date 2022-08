La part belle aux attaquants – Le «No 9» a chassé son fantôme, il revient plus complet et plus fort Le printemps sublime de Benzema puis les transferts de Haaland, Lewandowski et Darwin ont réinstallé l’avant-centre au centre de l’attention. Comment le «No 9» a-t-il absorbé les mutations du poste pour redevenir incontournable? Mathieu Aeschmann

Karim Benzema, héros de la dernière C1, pourrait mettre fin à 18 ans de disette au palmarès du Ballon d’or. GETTY IMAGES

Dans un vestiaire de football, certains numéros pèsent plus lourd sur les épaules. Ils impliquent un héritage, des responsabilités, un imaginaire et ses exigences. Voilà tout ce que Erling Haaland a choisi d’assumer le 9 juillet dernier. La recrue phare de Manchester City, celui qui doit aider Guardiola à briser son plafond de verre en Ligue des champions, aurait pu opter pour l’indémodable prestige du No 10. Il aurait aussi pu rendre hommage à son père, Alf-Inge, et enfiler son No 15 d’il y a vingt ans. Mais le Norvégien a préféré se tourner vers le but. «Je suis ravi de me présenter à vous avec le 9, un numéro que n’importe quel attaquant aspire à porter dans l’un des plus grands clubs du monde.»