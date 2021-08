Pandémie – Le niveau d’alerte remonte à l’Hôpital Quelques 91 personnes atteintes de Covid sont admises. Les inscriptions à la vaccination ont augmenté de 25%. Une équipe mobile se rendra sur les sites universitaires avec une capacité de 150 injections journalières. Aurélie Toninato

Le nombre de cas positifs au Covid-19 continue son ascension, atteignant les 200 nouvelles contaminations journalières. Avec la reprise de l’école le 30 août et le brassage des populations, l’augmentation devrait se poursuivre. Que le SARS-Cov-2 circule n’est, en soi, pas forcément un problème, aux yeux des autorités sanitaires. «La stratégie choisie par le Conseil fédéral est celle du «covivre» avec le virus», rappelle Aglaé Tardin, à l’occasion de la reprise du point sanitaire hebdomadaire du vendredi.

«On se dirige vers une phase de normalisation et chacun va être tôt ou tard en contact avec le virus, poursuit la médecin cantonale. Ceux qui ont fait le choix de ne pas se vacciner auront à assumer les risques qu’ils prennent pour eux et pour les autres.» Là où l’augmentation des cas peut devenir problématique, c’est si ce nombre vient menacer la capacité hospitalière. «On peut laisser circuler le virus dans la population pour autant qu’on arrive à prendre en charge tant les malades du Covid que les autres pathologies. Mais si les lits se remplissent de patients Covid et qu’on doit à nouveau retarder des opérations avec un impact sur la qualité des soins aux autres malades, ce serait problématique.»

Il faudrait alors prendre des mesures politiques plus fortes, annonçait-elle dans nos colonnes jeudi. Par exemple, il n’est pas exclu d’étendre l’usage du certificat Covid ou de revenir sur les jauges des grandes manifestations. Actuellement, l’hôpital n’est pas encore en état d’alerte mais le niveau d’alerte est remonté: 91 personnes atteintes du Covid y sont soignées, dont 9 en soins intermédiaires et 8 en soins intensifs. Dans neuf cas sur dix, ce sont des personnes non-vaccinées.

Une autre situation est préoccupante, celle des EMS. Une dizaine d’établissements sont touchés par des flambées de contaminations, comme nous l’expliquions récemment.

Dispositif de vaccination élargi

Sur le front de la vaccination, les inscriptions repartent à la hausse après une période d’inactivité, note Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. «En juin, nous totalisions 40’000 vaccinations par semaine. En août, nous avons accusé un fort ralentissement, avec quatre fois moins de vaccinations. Mais depuis une semaine, nous enregistrons une augmentation des inscriptions de 25%.» De quoi engorger le dispositif en place, qui avait été recalibré durant l’été, et d’entraîner un délai d’attente avant l’injection. «Nous allons remonter en puissance pour septembre et un nouveau site de vaccination sans rendez-vous ouvrira bientôt en ville.»

Injections sur les sites universitaires

Désormais, ce sont surtout les jeunes qui sont visés par l’encouragement à la vaccination. 42% des 16-29 ans sont vaccinés et 10% des 12-15 ans sont immunisés (mais la vaccination a débuté le 2 juillet et ne concerne que 2% d’entre eux). Une campagne de vaccination mobile démarrera à la rentrée universitaire. «Le dispositif est en cours d’élaboration avec l’Université de Genève et les HES, précise la pharmacienne cantonale. L’équipe mobile se rendra chaque jour sur un nouveau site avec une capacité de 150 injections journalières. Il y a 18’000 étudiants à Genève, cela représente un potentiel important.»

«80 fois moins de risque d’être infecté si on est vacciné»

Au total, 52% de la population genevoise est vaccinée. Parmi ceux qui hésitent encore, certains s’interrogent sur la réelle utilité du vaccin. Évite-t-il vraiment les infections? «On peut être infecté si on est vacciné, répond Aglaé Tardin. Mais une récente étude vaudoise montre qu’on a 80 fois moins de risque d’être infecté si l’on a reçu le vaccin.» La RTS, qui a révélé les résultats de cette étude menée par le canton de Vaud, indique que durant les deux dernières semaines de juillet, 1030 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés dans le canton dont seuls 9 étaient des personnes entièrement vaccinées. Et que «l’incidence détectée sur cette période est limitée à seulement 2,6 cas pour 100’000 habitants chez les vaccinés. Elle passe à 216 chez les non-vaccinés. Soit 80 fois plus.»

Troisième dose pour des cas très spécifiques

Enfin, certains pays, dont Israël, ont commencé les injections d’une troisième dose. Et à Genève? «49 personnes ont reçu une troisième dose de rappel, répond Aglaé Tardin. Mais il faut une indication médicale stricte, ce sont des situations très particulières de personnes dont le système immunitaire est très affaibli (personne greffée, sous traitement oncologique lourd, etc.).» La pharmacienne cantonale ajoute qu’il n’est pas exclu «qu’un jour», d’autres catégories, comme celle des personnes âgées, puissent recevoir une troisième dose. Cette décision dépendra des autorités sanitaires fédérales.

