Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) va proposer 128 œuvres, issues des cinq continents, du 1er au 9 juillet, dont 11 premières mondiales. L’écrivaine américaine Joyce Carol Oates va présider le jury international.

L’aspect interdisciplinaire du NIFFF est également «précieux». Le fait d’accueillir l’autrice Joyce Carol Oates, multi-finaliste au Prix Pulitzer, comme invitée d’honneur et présidente du jury international de cette 21e édition, est «une affirmation de la fluidité de la ligne éditoriale du festival», a ajouté Pierre-Yves Walder. L’écrivaine y donnera une conférence le 7 juillet à 17h.

À 100% en présentiel

À cause de la pandémie, le NIFFF avait vécu une édition exclusivement en ligne en 2020 et un mélange hybride entre salles et streaming en 2021. Quelque 34’921 festivaliers avaient été dénombrés l’an dernier.

Le festival retrouve ses salles à pleine capacité pour cette édition, s’est réjoui le directeur. «On a choisi de revenir complètement en présentiel pour des questions de coûts financiers et humains mais aussi car le public attendait de se retrouver», a précisé Pierre-Yves Walder. Mais les prochaines éditions ne seront pas forcément à 100% en présentiel.

Avec une nouvelle équipe, le NIFFF est dans le renouveau et propose une nouvelle thématique Stream Queer, a expliqué Nathalie Randin, présidente du NIFFF. Cette dernière propose une vingtaine de titres dédiés aux représentations des communautés LGBTIQ+ dans le cinéma fantastique y seront projetés.

La 21e édition s’ouvrira le 1er juillet avec la première internationale du drame mystique «Les cinq diables» de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos et s’achèvera le 9 juillet avec la première suisse du film d’animation «I am what I am» de Sun Haipeng. Le prix Narcisse H.R. Giger, doté de 10’000 francs, sera remis lors de cette cérémonie de clôture.

Sept premières européennes

La sélection officielle présente onze premières mondiales, dix premières internationales, sept premières européennes et 44 premières suisses. La relève est à l’honneur avec deux premières internationales: le récit psychotique «Hypochondriac» de l’Américain Addison Heimann, qui plonge dans l’inconscient torturé de son personnage, ainsi que «Nos cérémonies», premier long-métrage du Français Simon Rieth, aussi solaire que funèbre.

Deux représentantes de la nouvelle génération de cinéastes latino-américains seront présentes à l’occasion de la première européenne du démoniaque «Huesera» de la Mexicaine Michelle Garza Cervera, aux côtés de la fable écologiste et mélancolique chilienne «The cow who sang a song into the future» de Francisca Alegría.

La compétition retrouve également les auteurs qui ont marqué le festival. Le duo franco-lituanien Kristina Buozyte et Bruno Samper sera présent avec le récit post-apocalyptique «Vesper», tout comme l’Italien Gabriele Mainetti qui aborde le fascisme à travers le parcours de quatre créatures aux pouvoirs surnaturels avec «Freaks out» ou le duo américain Justin Benson et Aaron Moorhead avec «Something in the dirt», thriller science-fictionnel décalé aux accents complotistes.

Open air de 700 places

Deux premières mondiales seront projetées dans la compétition asiatique. La section non compétitive Third Kind va dédier une place centrale aux genres connexes du fantastique et accueille cette année les avant-premières helvétiques de productions qui ont brillé à Cannes, comme par exemple le thriller crépusculaire sur une société iranienne aux prises avec ses démons avec «Holy Spider» d’Ali Abbasi.

La section de prédilection des amateurs de sensations fortes Ultra movies va à nouveau convoquer les propositions les plus extrêmes et radicales.

Les labels gratuits NIFFF Extended, dédiés aux nouvelles technologies, et NIFFF Invasion, grand public et pluridisciplinaire, complètent le festival. L’open air sur la Place des Halles a désormais une capacité de 700 places. Le public pourra découvrir ou revoir sous les étoiles des chefs-d’œuvre classiques restaurés, comme «E.T l’extraterrestre» de Steven Spielberg ou «Psychose» d’Alfred Hitchcock.

