Victoire 3-0 à Lausanne – Le net succès de Servette dit la confiance qui revient Les Grenat profitent d’un Lausanne réduit à dix à la pause pour passer l’épaule. Le blanchissage leur fait du bien. Daniel Visentini Lausanne

Trois assists il y a une semaine contre GC, trois assists contre Lausanne pour la victoire 3-0 sous la neige de la Tuilière: Micha Stevanovic en est à 13 assists en 14 matches disputés. Il est le meilleur passeur d’Europe! ERIC LAFARGUE

C’était la journée d’un retour en grâce et Servette l’espérait seulement en arrivant dans un Lausanne blanchi par la neige. Cela restera ce match où la manière importait moins que le résultat et ça, Servette le savait. Alors ce 3-0, délicat comme un gros flocon, suffira à tout envelopper. Tant pis si l’expulsion de Puertas, juste avant la pause, a considérablement aidé les Grenat. Tant pis si tout ne fut pas parfait. Tant pis, oui. Les questionnements s’effacent: ce Servette qui n’avait pas encore battu Lausanne depuis son retour en Super League l’a fait à la Tuilière; ce Servette qui n’avait plus réussi un blanchissage depuis le 25 avril la saison passée à Lugano (0-1, les Tessinois à dix dès la 10e) rentre de Lausanne avec ce succès 3-0.