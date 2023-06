Enquête en Italie – Le naufrage d’un nid d’espions Que faisait le groupe d’agents italiens et israéliens sur le bateau de croisière qui a coulé sur le lac Majeur? Une semaine après la tragédie, le mystère persiste sur cette mission qui a mal tourné. Dominique Dunglas - Rome

Des carabiniers italiens près de l’embarcation qui a coulé dans le lac Majeur le 28 mai, au large de Lisanza, entraînant la mort d’un Israélien, deux Italiens et une Russe. Sesto Calende, 30 mai 2023. Keystone

«Erez Shimoni était un homme de valeur, un grand innovateur. Nous ne pourrons jamais rendre publiques toutes les missions qu’il a accomplies avec succès au service de notre sécurité.» C’est en grande pompe que David Bernea, le chef du Mossad, a prononcé mercredi à Tel-Aviv l’éloge funèbre d’un des plus brillants de ses agents devant un parterre de collègues, pour la plupart masqués afin de protéger leur identité. Solennité et secret – Erez Shimoni n’était pas le véritable nom de l’homme qui a été enterré. Il est l’une des quatre mystérieuses victimes, un Israélien, deux Italiens et une Russe, mortes en mission le 28 mai dernier dans un absurde naufrage sur le lac Majeur.