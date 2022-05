Harcèlement sexuel au travail – Le National veut priver d’«argent public» les harceleurs Les députés ont accepté de justesse ce mardi une motion qui vise à contrôler la mise en place d’un système de protection des employés. Namya Bourban

Léonore Porchet (Verts/VD), à droite, discute avec Gerhard Pfister (Centre/ZG) lors de la session spéciale du Conseil national mardi. KEYSTONE/Peter Klaunzer

C’est une décision phare tombée ce mardi soir: par 93 oui contre 86 non et 3 abstentions, le Conseil national a décidé de lutter plus activement contre le harcèlement sexuel dans les marchés publics suisses. «Le harcèlement sexuel au travail n’est pas rare. Selon la dernière étude nationale, qui date de 2009, 28,3% des femmes et 10% des hommes en sont victimes au moins une fois dans leur vie professionnelle.» C’est le constat sur lequel se base la motion «Protection contre le harcèlement sexuel dans les marchés publics». Et que diraient les chiffres post-#MeToo de 2022?