Mesures contre le coronavirus – Le National somme le Conseil fédéral d’ouvrir les restaurants Le Conseil national a demandé ce mercredi au gouvernement de rouvrir le 22 mars les restaurants, ainsi que les lieux culturels, de divertissement, de sport et de loisirs.

Le Conseil national met la pression sur le Conseil fédéral pour un assouplissement rapide des mesures contre le coronavirus. Par 97 voix contre 90 et 6 abstentions, les députés ont adressé mercredi une déclaration invitant le Conseil fédéral à presser sur l’accélérateur et à changer de stratégie pour plus d’ouverture et moins d’interdictions.

La commission estime ne pas avoir été entendue par le Conseil fédéral, malgré les différentes lettres et autres interventions qu’elle lui a transmises, a expliqué Céline Amaudruz (UDC/GE). Cette déclaration est la traduction pratique des demandes de la population. «Nous ne pouvons pas faire comme si nous n’avions rien vu ni rien entendu».

Le gouvernement doit livrer une analyse politique et prendre en compte d’autres facteurs que le seul aspect sanitaire, a ajouté la Genevoise. Il n’a pas écouté les demandes des cantons qu’il a consultés, a renchéri Martin Landolt (Centre – ex-PBD/GL). Les mesures qui ont été prises ne sont ni compréhensibles ni cohérentes.

La pandémie ne va pas se résoudre par des déclarations, des dates ou ou des shows politiques, a répondu Prisca Birrer-Heimo (PS/LU). Le Parlement ne peut pas s’immiscer dans les décisions du Conseil fédéral. Fixer une date pour la réouverture des restaurants et autres lieux ne ferait que limiter sa marge de manoeuvre si la situation s’aggrave soudainement, a-t-elle défendu en vain.

Réouverture

Selon la déclaration, la réouverture des restaurants, des théâtres, des cinémas et autres salles de spectacles, des fitness et des lieux de sport et de divertissements doit se faire dès le 22 mars. La règle des cinq personnes, y compris dans les locaux fermés, doit être levée immédiatement.

Les cantons doivent pouvoir autoriser immédiatement aussi l’utilisation des terrasses pour la consommation de mets à l’emporter. Le Conseil fédéral doit aussi garantir la sécurité de planification pour les manifestations culturelles et sportives d’envergure.

L’intensification des campagnes de test et de vaccination doit permettre d’augmenter les ouvertures et de diminuer les interdictions.

