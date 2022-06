Naturalisation facilitée – Le National ne veut pas de changement pour les jeunes La Chambre basse a rejeté mercredi une initiative visant à simplifier l’accès au passeport suisse pour les enfants nés en Suisse de parents étrangers.

Les enfants nés en Suisse de parents étrangers n’auront pas droit au passeport suisse à 18 ans, même s’ils résident et suivent toute leur scolarité dans le pays. (Photo d’illustration) AP PHOTO/FRANK AUGSTEIN

Les enfants nés en Suisse de parents étrangers n’auront pas droit au passeport suisse à 18 ans, même s’ils résident et suivent toute leur scolarité dans le pays. Le National a rejeté mercredi, par 112 voix contre 75, une initiative de Stefania Prezioso (EàG/GE) en ce sens.

«Un enfant scolarisé, socialisé et qui a ses réseaux ici devrait être considéré comme appartenant à ce pays qui l’a vu grandir», a complété Delphine Broggini Klopfenstein (Vert-e-s/GE). Pour elle, ces enfants devraient avoir un droit à la citoyenneté.

«Processus de naturalisation»

Mais la droite et le Centre ne veulent pas d’une naturalisation automatique. Il n’y a pas de droit à l’obtention de la nationalité suisse, a indiqué Gerhard Pfister (Centre/ZG). «Un tel droit du sol priverait les cantons et les communes du rôle essentiel qu’elles jouent dans le processus de naturalisation et de l’examen d’intégration», a rappelé Jean-Luc Addor (UDC/VS) pour la commission.

Interrogé sur la différence entre un Suisse qui a d’office un passeport rouge à croix blanche et un étranger né et scolarisé en Suisse qui n’en a pas, le Valaisan a répondu: «La différence, c’est que les Suisses sont nés suisses; la vie est faite de différences entre hommes et femmes, entre Suisses entre étrangers.»

