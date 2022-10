États-Unis – Le narcotrafiquant «El Chapo» demande un nouveau procès Le puissant narcotrafiquant Joaquin Guzman, alias «El Chapo», a demandé l’annulation de sa condamnation et la tenue d’un nouveau procès.

Considéré à son époque comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, Joaquin Guzman a été reconnu coupable en juillet 2019 d’un vaste trafic de stupéfiants entre le Mexique et les États-Unis. AFP

Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias «El Chapo», condamné en 2019 à New York à la perpétuité pour son rôle à la tête du cartel de Sinaloa, a demandé à la justice américaine l’annulation de sa condamnation et la tenue d’un nouveau procès.

Joaquin Guzman a demandé «l’annulation de la condamnation, la tenue d’un nouveau procès ou la programmation d’une audition de témoins», arguant avoir été «privé du droit à l’assistance d’un avocat», selon un document judiciaire qu’il a signé le 6 septembre et rendu public par un tribunal cette semaine.

«El Chapo» accuse son avocat de l’époque d’avoir été «inefficace» dans son assistance juridique en ne demandant pas une analyse préalable des documents fournis par le Mexique pour soutenir une demande d’extradition américaine. Les autorités mexicaines ont ainsi permis qu’il soit jugé à Brooklyn et non pas au Texas ou en Californie comme il était stipulé dans la demande d’extradition, selon Joaquin Guzman.

Condamné à la perpétuité

Cette omission a porté préjudice à Joaquin Guzman et l’a empêché de présenter un dossier adéquat pour contester les conditions d’extradition, selon le document, qui allègue qu’«El Chapo» aurait été privé d’un «procès équitable».

Considéré à son époque comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, Joaquin Guzman a été reconnu coupable en juillet 2019 d’un vaste trafic de stupéfiants entre le Mexique et les États-Unis, ainsi que d’usage illégal d’une arme à feu et de blanchiment d’argent. Il a été condamné à la perpétuité, assortie d’une peine symbolique de 30 années de prison supplémentaires pour utilisation d’armes automatiques.

Joaquin Guzman avait déjà fait appel de sa condamnation, mais sa demande avait été rejetée et sa peine confirmée en janvier par le procureur fédéral de Brooklyn, à New York. «El Chapo», 65 ans, connu pour son évasion spectaculaire d’une prison mexicaine par un tunnel en 2015, est détenu dans la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado (ouest des États-Unis).

Son épouse, Emma Coronel Aispuro, a été condamnée fin novembre 2021 par un juge fédéral américain à trois ans de prison après avoir admis sa participation au trafic du cartel de Sinaloa. Elle avait été arrêtée en février 2021 à l’aéroport de Washington.

AFP

