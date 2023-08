Ruisseaux enterrés à Genève (4/5) – Le nant de Sac, un précieux corridor biologique interrompu Plus de 220 cours d’eau arrosent le canton de Genève, pour un total de 337 kilomètres linéaires dont environ 16% ont été enterrés. Plongée dans ces réseaux cachés. Xavier Lafargue

Ces jours, le nant de Sac est à sec. Chaleur et sécheresse estivales sont passées par ce petit bout de campagne, du côté de Troinex. Mais en d’autres temps, le ruisseau paresse volontiers à l’ombre d’un joli cordon boisé. Un précieux paradis pour quelques espèces animales. Sauf que l’accès à la Drize, confluent naturel du cours d’eau, leur est désormais impossible.

«C’est dommage, car ces petits nants sont autant de trésors de biodiversité.» Natacha à Porta, cheffe de projets à l’Office cantonal de l’eau

La raison? Les quelque 300 derniers mètres du nant de Sac ont été canalisés et enterrés. Ce n’est pas grand-chose, 300 mètres, mais c’est beaucoup pour un ruisseau de 1,25 kilomètre. Et c’est carrément trop pour la petite faune. Parcourir une telle distance dans un tuyau inondé lui serait tout simplement fatal.

Les villas chassent le ruisseau

Mais pourquoi avoir mis sous terre cette portion de cours d’eau située à Troinex-Dessous? La responsable s’appelle zone villa. Des maisons sont, elles, sorties de terre dans le secteur, entraînant du coup la canalisation du ruisseau qui est alors devenu un système d’évacuation des eaux pluviales.

De quand date cet enterrement de première classe? On ne le sait plus vraiment. Quelques indices néanmoins. «Le nant de Sac circulait encore entièrement à l’air libre sur la carte Siegfried, qui date de 1898-1915», indique Natacha à Porta, cheffe de projets à l’Office cantonal de l’eau. «Et pourtant, ajoute-t-elle, il y avait déjà des maisons à l’endroit où le ruisseau a été enterré depuis.»

Le cours du nant de Sac, à sec ces jours, dans sa portion à ciel ouvert à Troinex, juste avant le début de la canalisation. XAVIER LAFARGUE

Autre piste, celle du site notreHistoire.ch. Sous la plume de Michel Baumgartner, il est indiqué: «Troinex, le Nant-de-Sac coulait libre et rejoignait la Drize (à la hauteur de la route de Troinex 70 et traversait la grande propriété de la famille Châtelain) jusqu’en 1979. Aujourd’hui il est canalisé.»

Et encore, ajoute Natacha à Porta, un courrier datant de 1968 concerne une autorisation de construire deux villas sur une parcelle située entre les chemins de Saussac et de la Fondelle, soit dans la partie intermédiaire où le nant de Sac a été enterré. Ce courrier précise déjà que le cours d’eau sera déplacé et canalisé.

Projet en amont

Ce n’est donc pas si vieux, mais à l’époque, on ne s’est pas soucié de laisser le ruisseau à ciel ouvert. Ce n’est de loin pas le seul cours d’eau à avoir connu un tel sort à Genève, précise Natacha à Porta, qui cite par exemple le ru Malet, canalisé bien avant de se jeter dans le Voiret, du côté de Plan-les-Ouates. «C’est dommage, car ces petits nants sont autant de trésors de biodiversité», regrette-t-elle.

Une biodiversité qu’il s’agira de préserver cette fois-ci sur la partie amont du nant de Sac. Car un projet de Plan localisé de quartier est en cours d’élaboration entre le chemin Lullin et la route de Moillebin. En 2018, une modification des limites de zones a débouché sur la création d’une zone de développement 4B. Selon le site ge.ch de l’État de Genève, il est prévu d’y construire environ 130 logements. Mais une partie du périmètre sera affectée à une zone de bois et forêts, est-il précisé. De quoi préserver le cordon boisé du nant de Sac.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.