Délinquance à Genève – Le mystère des armes à feu qui disparaissent à Genève Fusils d’assaut, pistolets et revolvers intéressent les malfrats. Le canton a connu un pic inexpliqué de déclarations de vol en 2020. Marc Renfer

Des centaines d’armes de poing sont volées à Genève chaque année. KEYSTONE

Les cambrioleurs qui forcent l’entrée de logements s’intéressent en priorité aux valeurs faciles à emporter et à échanger. Bijoux, montres et cash constituent les cibles les plus prisées. Mais d’autres biens sensibles finissent parfois dans les sacs de sport des voleurs: les armes à feu.