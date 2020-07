Autorisation de rester en Suisse – Le musicien Kevin Flynn ne rentrera pas en Irlande Le Secrétariat d’État aux migrations voulait renvoyer le chanteur irlandais vivant à Payerne dans son pays. Le Tribunal administratif fédéral n’est pas du même avis. Sébastien Galliker

Soutenu notamment par ses filles Eileen et Patricia dans son combat, le musicien Kevin Flynn a récemment reçu un nouveau permis de séjour lui permettant de rester à Payerne. PATRICK MARTIN

«J’ai pu aller chercher mon permis de séjour en fin de semaine dernière à la Commune de Payerne. Quel choc c’était quand j’ai ouvert la lettre et quel énorme soulagement après trois années compliquées. Je n’y croyais pas.» Après des mois d’angoisse, Kevin Flynn, guitariste et chanteur irlandais qui donnait plus de 200 concerts annuels à la belle époque dans la Broye et la région fribourgeoise, a retrouvé le sourire. Tout proche de toucher l’AVS, il pourra finalement rester en Suisse auprès de ses filles et petites-filles, contrairement à la volonté du Secrétariat d’État aux migrations (SEM).