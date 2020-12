Ville de Genève – Le Muséum attend son lifting Afin de sécuriser ses collections conservées dans l’alcool, le Muséum d’histoire naturelle sera doté d’un nouveau dépôt. Frédérique Perler propose une rénovation plus importante. Théo Allegrezza

L’entrée du Muséum d’histoire naturelle. Image d’archive prise en 2007. LAURENT GUIRAUD

Gros travaux en perspective au Muséum d’histoire naturelle. Le Conseil administratif de la Ville de Genève va déposer à la rentrée de janvier une importante demande de crédit de 56 millions de francs afin de rénover le plus populaire des musées genevois (300’000 visiteurs par an en moyenne). Si la démarche a comme point de départ la sécurisation des collections de spécimens conservées dans l’alcool, le projet propose également un lifting à l’intérieur et une revalorisation des aménagements dans le parc de Malagnou.

«C’est comme lorsqu’on commence par repeindre une chambre dans un appartement. On se rend ensuite vite compte de la vétusté des autres pièces», image la conseillère administrative Frédérique Perler, cheffe du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité.