Les déboires du MAH – Le Musée Rath restera-t-il une coquille vide? Après le Cabinet d’arts graphiques, le fleuron de la place Neuve est pris dans la tourmente qui secoue le MAH. Son avenir est en jeu. Pascale Zimmermann Corpataux

Le Musée Rath, sur la place Neuve, a abrité le premier musée des Beaux-Arts de Suisse, au début du XIX e siècle. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le mardi 22 juin, les cadres du MAH passent la journée au vert à la Ferme du Lignon. Sur le coup de 17 heures, Marc-Olivier Wahler pose la question que tout le monde attend: «Que faire du Musée Rath? Qui a une idée?» Le joyau de la place Neuve, récemment rénové et mis aux normes du jour, est peu utilisé depuis bientôt deux ans. Pas de grande exposition de beaux-arts à l’affiche, alors que les lieux ont tout pour plaire et que le testament des donatrices, les sœurs Rath, l’impose depuis 1826.

L’historienne de l’art et de l’architecture, Leïla el-Wakil est perplexe: elle devait «être associée au commissariat d’une exposition très prometteuse sur Genève en 1900», destinée au Musée Rath en 2023, mêlant art, littérature et architecture. «Mais tout semble en panne, constate-t-elle, car après les coûts pharaoniques engagés par Marc-Olivier Wahler pour «Marcher sur l’eau» et la nouvelle ligne graphique du MAH, il ne reste plus que trois miettes pour les expositions. C’est désespérant!»