Collections muséales – Le Musée d’Orsay fait monter les enchères pour un Biéler Le Vaudois entre dans les collections du temple parisien avec un portrait acquis près de 100’000 francs. Il y rejoint Hodler, Vallotton, Grasset et Steinlen. Florence Millioud Henriques

«Julia Scheller-Erni», tempera sur bois (31 x 42 cm) d’Ernest Biéler en 1910, portrait de la femme d’un riche industriel zurichois, fondateur d’une entreprise spécialisée dans l’importation d’essence et de produits chimiques. Beurret & Bailly, Bâle

La nouvelle pointe depuis quelques jours sur la page Facebook du Musée d’Orsay comme une fierté! Le temple de l’art français et européen de la fin du XIXe et du début du XXe siècle est désormais propriétaire de son premier Ernest Biéler. Un portrait affirmant un caractère, cet étrange mélange de rigorisme pincé et de séduction malicieuse, qui anime Julia Scheller-Erni, épouse d’un riche industriel zurichois.

«Ce n’est pas la première fois que le Musée fait partie de nos enchérisseurs, on est en relation avec lui.» Emmanuel Bailly, cofondateur de la maison de ventes Beurret & Bailly à Bâle

Et si Orsay a mis le prix lors des enchères menées chez Beurret & Bailly à Bâle – 98’555 francs, soit 20’000 de plus que l’estimation la plus haute – c’est parce qu’il considère comme «rare» cette pièce «d’un important artiste suisse» naviguant «entre ultraréalisme et abstraction». «Ce n’est pas la première fois que le Musée fait partie de nos enchérisseurs, on est en relation avec lui», confirme Emmanuel Bailly.

Encadrée par l’artiste, comme à son habitude, l’œuvre pose un style nouveau du Vaudois (né à Rolle en 1863, enterré à Vevey en 1948), fort couru pour ses pages valaisannes et ses portraits aux contours symbolistes dont le «Portrait de Violette Scholder» qui tient son record avec une adjudication à 1,15 million en 2011 chez Piguet Hôtel des Ventes à Genève.

Mais quand il peint la Zurichoise corsetée jusqu’aux oreilles, Biéler est aussi celui qui sonde «L’eau mystérieuse» dans un langage subtil, délicat et aux accents Art nouveau. Une composition à voir au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne.

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

