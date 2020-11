Neuchâtel – Le Musée d’histoire naturelle propose une exposition à l’emporter En raison de la fermeture des lieux culturels, le Muséum de Neuchâtel invite le public à réaliser sa propre exposition à la maison grâce aux éléments fournis dans un kit à l’emporter.

La boîte contenant le kit à l'emporter. Muséum Neuchâtel

Le Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel a décidé de proposer sa nouvelle exposition «Sauvage» dans un kit à monter chez soi. Le Muséum estime s’être transformé en «véritable take-away culturel».

En raison de la fermeture des musées, l’exposition «Sauvage», qui devait être dévoilée le 8 novembre, n’a pas pu être visitée. «Au-delà des frustrations générées par une telle situation, le Muséum a décidé de tirer parti de cette période de latence pour proposer une expérience inédite au public: réaliser sa propre exposition chez soi à partir d’éléments fournis dans un kit d’exposition à l’emporter», a-t-il indiqué lundi.

Le kit contient des cartels (ndlr: étiquettes fixées à proximité immédiate d’un monument ou d’un objet de collection publique), du contenu scientifique, des figurines animales, du raphia et d’autres éléments qui sont rangés dans une boîte. Celle-ci servira de support à la création d’une scénographie originale.

Mode d’emploi

Guidé par un mode d’emploi qui rappelle les principes qui président à la réalisation d’une exposition au Muséum, chacun pourra créer une partie de l’exposition «Sauvage» et est invité à la partager sur les réseaux sociaux ou à l’envoyer par mail au musée. Des artistes et professionnels reconnus ont également été mis au défi et leurs réalisations seront à découvrir sur le compte Instagram du Muséum dès mercredi.

«Chaque kit comprendra une entrée gratuite afin que les scénographes d’un jour puissent venir découvrir le travail de l’équipe du Muséum après s’être exercé à la maison», a précisé l’institution. Le prix de la boîte est de 15 francs et le nombre à disposition est limité.

ATS/NXP