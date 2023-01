Stratégies pour ménager l’environnement – Le Musée d’ethnographie décroche un label en or Nombreuses sont les institutions culturelles qui s’attellent aux économies d’énergie et aux initiatives durables. Coups de sonde. Pascale Zimmermann Corpataux

Dans ses efforts environnementaux, le Musée d’ethnographie souhaite s’ouvrir davantage sur son jardin. MEG

Branle-bas de combat dans les musées genevois. On lutte pied à pied contre le gaspillage des ressources, on mobilise sa créativité pour respecter l’environnement. Pas simple lorsqu’on occupe d’immenses espaces et qu’il s’agit d’exposer des œuvres diverses et variées, parfois venues de loin.