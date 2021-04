L’invité – Le Musée d’ethnographie de Genève n’a jamais été colonialiste Opinion Louis Necker Directeur honoraire du MEG

Louis Necker et un chef indien du Brésil à l’exposition l'Esplanade des mondes au Musée Rath à Genève en 2000. DR

Il existe à Genève un musée qui correspond bien au caractère multiethnique de notre ville, celui qui s’appelle le Musée d’ethnographie ou MEG. Certains veulent maintenant changer son nom, pour le «décoloniser» disent-ils.

Certes, il n’est plus possible de présenter les cultures du monde comme on le faisait il y a cent ans en se contentant de mettre en vitrines des objets rapportés par des voyageurs.

Mais, d’abord, il faut remarquer que, contrairement à d’autres pays européens (France, Angleterre, Belgique par exemple), la Suisse n’a jamais eu de colonies. D’autre part, depuis longtemps, le MEG a dépassé la simple accumulation d’objets exotiques et s’est intéressé, dans une attitude respectueuse et modeste, à la culture et aux intérêts des peuples du monde représentés dans ses collections.

Pour donner quelques exemples, on peut rappeler que les conservateurs du MEG ont fait et font toujours plus que ramener des objets exotiques; beaucoup se sont complètement identifiés aux cultures présentées; on peut citer ici par exemple le regretté Jean Eracle, conservateur du Département Asie, qui était lui-même devenu un moine bouddhiste.

Ou Bernard Crettaz, qui a présenté, dans l’annexe de Conches du musée, les cultures de Suisse romande dans une approche ethnographique naturellement loin d’être colonialiste, du fait, notamment, que Bernard est Valaisan.

Ou le Département Amérique qui, à la fin du XXe siècle, a largement participé, avec le directeur du musée et René Fuerst, à la création du DOCIP (Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones). Cette organisation, modeste au début, a été soutenue par les autorités cantonales genevoises avant de l’être par les Nations Unies de Genève, et son important développement a permis qu’aujourd’hui, des conférences onusiennes sont ouvertes à des représentants de peuples autochtones du monde entier, permettant à ceux-ci d’y faire valoir leurs droits.

Et encore un autre exemple: on peut aussi rappeler que le Musée d’ethnographie de Genève, avec celui de Bâle, a renvoyé, contrairement à d’autres musées, chez des Maoris de Nouvelle-Zélande des têtes momifiées de leurs ancêtres! Il paraît donc inutile – et même susceptible d’affaiblir par un changement de nom – ce musée qui, au cours des années, a fait mieux connaître, aimer et respecter par le public genevois les cultures et les peuples du monde.

