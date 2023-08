Palais de la Porte Dorée à Paris – Le musée de tous les tabous refoulés de la France Avec ses nouvelles salles, le directeur du Musée de l’immigration veut sortir son institution de la malédiction politique où il sommeillait. Alain Rebetez - Paris

Le Palais de la Porte Dorée, aujourd’hui Musée de l’immigration, après avoir chanté les bienfaits de la colonisation, comme en témoigne le bas-relief de façade. Un lieu politiquement délicat, promu par certains présidents, boudé par d’autres. THOMAS SAMSON/AFP

C’est un bâtiment magnifique, petit chef-d’œuvre des années 30 et de la période des arts décoratifs, mais qui est largement ignoré des circuits touristiques parisiens. Et pour cause! Bâti en 1931, c’était la pièce maîtresse de la grande Exposition coloniale internationale du bois de Vincennes, qui avait enregistré 33 millions d’entrées et qui chantait la gloire de l’empire colonial français alors à son apogée. Mais le bâtiment est vite rattrapé par l’histoire et connaît un sort mouvementé: d’abord Musée des colonies, il se mue en Musée des arts africains et océaniens en 1960, au moment de la décolonisation.

En 2003, nouveau coup dur: Jacques Chirac transfère la collection dans le nouveau Musée du quai Branly. Le Palais de la Porte Dorée tombe en déshérence, il ne reste que l’aquarium du sous-sol qui attire la foule bruyante des familles, le week-end. Le président lance alors l’idée d’un Musée de l’immigration: après les colonies, les immigrés! Cadeau empoisonné, qui fait du Palais de la Porte Dorée le lieu de tous les tabous refoulés de la République.

«Le président Sarkozy n’avait pas envie de promouvoir l’immigration, il aurait préféré un musée de l’identité nationale.» Sébastien Gökalp, directeur du Musée de l’immigration

En 2007, l’inauguration de ce qui est alors appelé la Cité nationale de l’histoire de l’immigration est boudée par Nicolas Sarkozy. «Il n’avait pas du tout envie de promouvoir l’immigration, il aurait préféré un musée de l’histoire de France, explique Sébastien Gökalp, l’actuel directeur. Son but n’était pas de valoriser la diversité culturelle.» Il faut attendre 2014 pour que le président François Hollande prenne le parti inverse: il vient en personne inaugurer le Musée de l’immigration et double sa dotation.

L’une des nouvelles salles du musée présente des morceaux de musique composés par des artistes qui ont immigré en France. AFP

Politiquement explosif

Mais la fréquentation n’est pas à la hauteur d’un musée national. Alors que l’aquarium du sous-sol attire plus de 300’000 visiteurs par an, le Musée de l’immigration tourne autour de 150’000. À son arrivée, en 2019, Sébastien Gökalp décide donc de tout remanier: «On a voulu une approche très scientifique. On présente non pas un parcours d’intégration plus ou moins idéal, mais des faits – autour de douze dates repères de 1685 à aujourd’hui – pour montrer comment s’est passée l’histoire de l’immigration, avec ses bons moments, ses mauvais moments…»

«La seule exigence que ça nous pose, c’est la précision et l’exactitude […] parce que si on se trompe, on va se faire critiquer par l’extrême droite ou l’extrême gauche.» Sébastien Gökalp, directeur du Musée de l’immigration

Face à un thème aussi politiquement explosif et qui entraîne des débats passionnés, se sent-il sous pression? «La seule exigence que ça nous pose, c’est la précision et l’exactitude. Tout ce qu’on présente est vérifié, validé, réfléchi. Simplement parce que, si on se trompe, on va se faire immédiatement critiquer par l’extrême droite ou l’extrême gauche, peu importe. On est sous cette pression-là.»

En contrepoint des panneaux d’explication et des témoignages personnels, l’exposition présente aussi des œuvres d’art, comme ici «Road to Exile», du Camerounais Barthélémy Toguo. AFP

Plus subtilement, le Musée de l’immigration reste un endroit où il est délicat de se montrer. À l’inauguration de la nouvelle exposition permanente, le 13 juin, plusieurs ministres étaient présents, dont Pap Ndiaye, alors titulaire du portefeuille de l’Éducation et par ailleurs ancien directeur général du Palais de la Porte Dorée. Mais ni Emmanuel Macron, ni la première ministre Elisabeth Borne, ni Gérald Darmanin, chargé pourtant de l’immigration en tant que ministre de l’Intérieur, n’étaient présents. Prudemment, Sébastien Gökalp s’abstient de commenter, il préfère noter que «cinq ministres étaient là, c’était un grand succès».

«Une provocation à la réflexion»

Dans sa campagne de publicité, le musée est un peu plus provocant: «C’est fou les étrangers qui ont fait l’histoire de France», proclame une des affiches avec Louis XIV en majesté, précisant qu’il était «fils d’une Espagnole» et «petit-fils d’une Autrichienne». «C’est une provocation à la réflexion, se justifie Sébastien Gökalp. ça rappelle que la royauté fonctionnait avec des alliances internationales, c’était de l’immigration en permanence: les familles royales se mélangeaient entre elles d’un pays à l’autre.»

«Le Palais de la Porte Dorée est un lieu qui permet de comprendre l’histoire coloniale. Raconter cette histoire, c’est raconter l’origine des préjugés.» Sébastien Gökalp, directeur du Musée de l’immigration

L’exposition part justement du fameux Code Noir de Louis XIV, en 1685, qui permet d’évoquer une forme d’immigration forcée, celle de 1,4 million d’esclaves transportés vers les colonies françaises en deux siècles. On voit le statut des étrangers évoluer, leur naturalisation rendue possible après cinq ans à la Révolution, dix ans sous Napoléon, trois ans dans les années 20 pour favoriser le repeuplement du pays, cinq ans aujourd’hui.

On découvre les moments de forte immigration, à la fin du XIXe où la France est première en Europe, et lors des deux après-guerres, avec même un doublement du nombre d’étrangers pendant les Trente Glorieuses. On voit les tensions que cela crée, les débats qui font écho à ceux d’aujourd’hui, sur l’asile, sur la délinquance. Il y a des objets insolites comme la truelle de maçon du père de Cavanna, cofondateur de «Charlie Hebdo», ou le banc du tribunal de Bobigny, couvert de graffiti par les sans-papiers qui attendaient une décision de renvoi…

Au début des années 2000, plusieurs historiens s’étaient indignés du projet d’installer le Musée de l’immigration dans un palais érigé à la gloire de la colonisation. Ils jugeaient l’idée inacceptable. Sébastien Gökalp, lui, y voit au contraire une force. «Le Palais de la Porte Dorée est un lieu qui permet de comprendre l’histoire coloniale. Raconter cette histoire, c’est raconter l’origine des préjugés, et si vous racontez l’origine des préjugés, on peut avoir l’espoir que ça permettra de les dépasser.»

