Après des mois de travaux au cœur des fortifications de la citadelle Vauban de Besançon, le Musée de la Résistance et de la Déportation rouvrira ses portes le 8 septembre. La création de ce musée de référence sur la Seconde Guerre mondiale date de 1971. C’est un musée rénové qui s’offrira aux visiteurs, un musée qui se réinvente pour mieux devenir un outil citoyen. Ce Musée national est situé au cœur d’un site qui fut longtemps un symbole de frontière défensive, et qui porte maintenant haut et fort les valeurs de l’Unesco: celles de construire la paix en favorisant la collaboration entre les nations par l’éducation, la science et la culture. La frontière d’aujourd’hui est une ligne de contact, une interface, un lieu d’échange. La citadelle et ce musée nous rappellent doublement que la paix est une construction essentielle, mais si fragile.

Le propos du musée relate comment une société humaine, la nôtre, a remis en cause les droits fondamentaux qui sont les siens, ceux de «Liberté, d’Égalité, et de Fraternité». Des enfants, des femmes et des hommes ont été dénudés de tous leurs droits, de leur dignité, envoyés à la mort; et cela s’est passé ici, dans nos territoires, au cœur de l’Europe!

À Besançon, nous sommes fier·e·s de faire partie d’une nation qui se donne comme devoir de garantir la justice et le droit. Notre devoir est de faire vivre l’histoire, de faire sens et écho avec notre actualité, de remuer les consciences.

À Besançon, nous avons voulu que ce musée qui renaît soit un outil de connaissance, d’échange et de réflexion pour nous rappeler à notre devoir de lutte contre le mépris de la vie humaine.

Nous devons comprendre, pour défendre fermement les valeurs de l’humanisme et du vivre-ensemble, et pour éviter que certains épisodes de notre histoire qui trouvent leurs ferments dans la haine de l’autre et le déni des valeurs humanistes ne se reproduisent. L’actualité dans l’ensemble des pays européens nous le rappelle: nous ne devons pas faiblir ni laisser instiller des propos, des actes, des mouvements qui se fondent sur le racisme ou la xénophobie.

Ce nouveau musée de la Résistance poursuit ainsi sa mission: celle de transmettre l’histoire. Il s’organise selon un parcours qui s’attache tantôt à évoquer des individus, des femmes et des hommes plongés dans la guerre et leurs parcours personnels qui forment des pièces d’un puzzle de notre histoire collective; tantôt qui met l’accent sur la place centrale des «mots et langages», utilisés comme des armes puissantes dans la diffusion de l’idéologie nazie, auxquelles répondra la presse clandestine durant la Résistance. Enfin, le musée conserve un fonds exceptionnel – unique en France et l’un des plus importants d’Europe – d’art en déportation qui sera mis en valeur dans la nouvelle scénographie, témoignant ainsi de la résistance spirituelle et créative des déportés dans un univers concentrationnaire si déshumanisant.

Le 8 septembre à Besançon, c’est de la dignité de l’humanité, mais aussi de ses faillites dont il sera question. C’est de notre capacité à défendre nos valeurs dont on révélera la fragilité. Et c’est de notre responsabilité d’en faire un combat. Le nouveau musée de la Résistance et de la Déportation sera notre arme pour «élever les défenses de la paix dans l’esprit des hommes».

Anne Vignot Maire de Besançon

