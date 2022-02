Chantier de transformation – Le Musée de la Réforme retrouve pignon sur rue Les travaux effectués au MIR lui permettront d’ouvrir ses portes sur la cour Saint-Pierre et de rajeunir sa scénographie de fond en comble. Pascale Zimmermann Corpataux

Une experte en muséologie, Gail Dexter Lord, a posé le diagnostic en 2015: Genève devrait mettre en valeur bien davantage qu’elle ne le fait son Musée international de la Réforme (MIR). «Le sujet de la religion est crucial. C’est à Genève que se sont résolues des guerres de Religion. Existe ici une expertise qui doit être mise en avant pour faire progresser le dialogue interreligieux», affirmait lors du congrès MuseumNext celle qui conseille depuis trente-cinq ans les villes du globe en matière de développement, de gestion et de promotion de leur potentiel culturel. «La Réforme est, avec la Croix-Rouge, l’un des deux labels forts que Genève aurait tout à gagner à mieux exploiter, car ils sont identifiés et associés à elle dans le monde entier.»

Un conseil qu’il va être bien plus facile de mettre en pratique à la fin de cette année, puisque le Musée de la Réforme ouvrira alors ses portes sur le parvis de Saint-Pierre, à l’issue d’un peu plus d’un an de travaux. Impossible désormais de rater son entrée, ce qui était trop souvent le cas jusqu’à présent, puisque l’institution qui raconte l’histoire du protestantisme cachait sa porte dans la minuscule rue du Cloître, sur le côté de la cathédrale. «Nous allons en effet retrouver l’entrée d’origine de la Maison Mallet, cette demeure privée érigée sur l’ancien cloître en 1723 dans laquelle le musée est installé», explique Gabriel de Montmollin, directeur du MIR. «On y accédait alors par un escalier à double volée de marches qui partent de la cour Saint-Pierre.»

Lorsque, en 2017, Gabriel de Montmollin prend en charge l’institution, l’Église protestante, propriétaire du bâtiment, lui signifie sa décision de ravir au MIR l’usage de la cour donnant sur la rue du Cloître et par laquelle les visiteurs entraient au musée, afin de rénover l’aile nord de l’immeuble, la rendre accessible par la cour et la louer. C’est aujourd’hui une étude d’avocats bâloise qui occupe les lieux. «Il fallait trouver une autre manière d’entrer dans le musée et la porte d’origine s’est imposée tout naturellement.»

«Si nous n’avons pas de mauvaises surprises, la date la plus proche pour notre réouverture est octobre 2022.» Gabriel de Montmollin, directeur du Musée international de la Réforme

Le bureau d’architectes bâlois Christ & Gantenbein est désigné pour conduire le projet, en raison de son expérience des rénovations et extensions de musées. La pandémie accélère la manœuvre: le MIR recevant une forte proportion de clientèle étrangère (60%), le directeur profite de la baisse de fréquentation pour hâter le démarrage des travaux. L’opération, estimée à 2,5 millions de francs, devrait être achevée en un peu plus d’un an. «Si nous n’avons pas de mauvaises surprises, la date la plus proche pour notre réouverture est octobre 2022.» À quel genre de mauvaise surprise le directeur du MIR doit-il s’attendre? «Oh! notre maison est une vieille dame, nous ne sommes pas à l’abri d’un sol qu’il faut aplanir ou d’une canalisation qui doit être changée.»

«Une réforme, pas une révolution!»

Lorsqu’on visite le chantier du MIR, on se rend vite compte que les travaux n’ont rien d’un lifting de surface. Les planchers sont mis à nu, exception faite des parquets Versailles qui ont été sauvegardés et protégés. Les murs ont été déshabillés et les cloisons ajoutées récemment, abattues. Toutes les fenêtres donnant sur la cour Saint-Pierre, la rue du Cloître et la rue de l’Évêché sont ouvertes sur l’extérieur.

«Nous restituons au bâtiment ses volumes d’origine, précise le responsable. Nous entrerons ainsi par le grand vestibule et le salon, qui serviront d’accueil au musée, de billetterie, de guichet d’information et de boutique.» Un espace magnifique, qui pourra être privatisé pour des événements ou transformé en salle de conférences. À gauche se déploient les salles qui accueilleront la collection permanente; à droite, les 250 m² de l’exposition temporaire.

«Nous aimions énormément notre ancien musée, mais contraints au changement, nous prenons le pari de le transformer. C’est une réforme, pas une révolution!» souligne Gabriel de Montmollin. Le parcours muséal est entièrement revu, même si les œuvres phares du MIR gardent évidemment une place de choix dans le nouvel agencement. «Pour la muséographie, nous avons fait appel au Studio Tovar, composé de deux scénographes français qui ont réalisé des choses très intéressantes dans différents musées d’histoire, comme celui de l’Histoire du judaïsme ou la Maison de Victor Hugo, à Paris.»

Pour garantir à l’utilisation des espaces un maximum de souplesse, le Studio Tovar mise sur des floating rooms, sortes de boîtes s’insérant dans les pièces du musée. Chacune possédera sa couleur selon sa thématique – vert amande, rouge sang, vert MIR, or ou bleu -, l’idée étant de montrer que le protestantisme est une civilisation ayant des implications dans la vie quotidienne des gens, la culture, l’économie et la politique. «Le basket a été inventé dans les YMCA (Young Men’s Christian Associations) américaines pour occuper les jeunes réformés; le jean est le vêtement des ouvriers protestants, le travail étant la valeur cardinale du protestantisme», cite en exemple Gabriel de Montmollin.

Les éléments architecturaux anciens ont été soigneusement préservés, en accord avec l’Office cantonal du patrimoine et des sites, et la restauration confiée à des artisans genevois ou de la région proche. Au sous-sol, les objets des XXe et XXIe siècles retrouveront leurs espaces, mais avec davantage de place en hauteur, les tuyaux de chauffage ayant été transférés du plafond dans les murs. Plusieurs salles hébergeront des dispositifs cinématographiques et audiovisuels, «la volonté du MIR, déclare son directeur, étant d’offrir à ses hôtes l’occasion de s’amuser un peu».

