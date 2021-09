«Créations émouvantes» – Le Musée de la main à Lausanne célèbre l’art de soigner Avec la complicité de l’artiste Frantiček Klossner, des étudiants en soins infirmiers livrent au travers d’une expo «des témoignages poignants» qui interrogent notre rapport à la vie et à la maladie.

Du 8 septembre au 12 décembre prochains, le Musée de la main UNIL/CHUV à Lausanne rend hommage à l’art de soigner (archives). Keystone/LAURENT GILLIERON

Le Musée de la main à Lausanne donne carte blanche à celles et ceux qui prennent soin des gens. Avec la complicité de l’artiste Frantiček Klossner, des étudiantes et étudiants en soins infirmiers donnent libre cours à leur créativité pour exprimer leurs expériences, émotions, espoirs et préoccupations. «Art Soin. Regards créatifs sur l’art de soigner» est à voir du 8 septembre au 12 décembre prochains.

«Leurs installations artistiques invitent à nous interroger sur les enjeux liés à la santé et aux soins aujourd’hui. Avec beaucoup d’authenticité, ces témoignages esthétiques rendent visible un engagement infirmier essentiel dans le contexte actuel», expliquent les responsables du musée dans un communiqué.

L’exposition est le fruit d’une collaboration entre le Musée de la main UNIL-CHUV, la Haute École de Santé Vaud (HESAV), l’Institut et Haute École de la Santé La Source et l’artiste multimédia suisse Frantiček Klossner.

Questionnement existentiel

Le projet «Art Soin» a débuté au printemps 2021 par une formation interdisciplinaire suivie par des étudiants de la HESAV et de La Source. Il se conclut par cette exposition entre art, sciences et société, composée d’œuvres d’art réalisées par les jeunes durant ce cours. Les réalisations artistiques vont de la vidéo, de la photo aux installations en passant par la sculpture, le dessin et la peinture.

«Ces créations émouvantes nous touchent par leur pertinence et leur sincérité. Régulièrement confrontés à des crises, à la souffrance, à la vulnérabilité, à la mort, mais aussi à la force de la résilience, à l’importance des espérances et des relations interpersonnelles, les futures infirmières et futurs infirmiers abordent des questions existentielles qui nous concernent toutes tous», souligne le musée.

Au final, ces jeunes «nous livrent des témoignages esthétiques poignants qui nous interrogent sur notre rapport à la vie, à la santé et à la maladie».

ATS

