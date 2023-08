Culture durable – Le Musée de la Croix-Rouge se rapproche des Genevois L’établissement propose aux visiteurs de lui donner des idées pour se renouveler. Il souhaite aussi développer ses espaces extérieurs. Namya Bourban

Davantage de proximité, de vie, d’interaction. C’est l’axe principal de la nouvelle stratégie adoptée par le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), en transformation depuis plus d’un an. «Nous souhaitons que le public devienne partie prenante des changements en cours, et que les gens se sentent légitimes de s’approprier cet endroit dans un quartier des Nations parfois considéré comme élitiste, avec toutes les organisations internationales», explique Jonas Chereau, chargé de mission au sein du musée. Pour ce faire, l’établissement mise sur deux projets.

Idées sur Post-it

Le premier? Réinventer l’accueil du bâtiment. Le MICR parie ainsi sur un agrandissement de l’espace et sur la réduction du bruit ambiant. Dans une salle d’exposition, le public découvre un long mur noir couvert de Post-it. Tout le monde peut y inscrire ses suggestions d’amélioration.

Parmi les propositions: «aménager des activités fun à la fin des expos sur la thématique traitée, comme des attractions immersives», «mettre en place des jeux de construction pour se protéger d’un cyclone» ou encore «ajouter des bancs pour s’asseoir».

Punaisée sur un mur tout proche, une ébauche des plans dévoile les changements futurs. Elle est due au cabinet d’architectes Baubüro in situ, basé à Bâle. Ce dernier organise des ateliers collaboratifs avec les différents acteurs du projet. Plusieurs ébauches de projets enrichissent ainsi les plans. Une des propositions des employés du MICR: aménager un espace méditation avec notamment la possibilité de pratiquer du yoga.

Tous ces projets sont pensés dans une optique durable. Les architectes utilisent dès lors des ressources déjà en place ou recyclées, et des transports peu polluants. Le cabinet Baubüro in situ collabore avec l’association genevoise Matériuum, qui facilite le réemploi des matériaux dans les milieux de la construction et de la culture en Suisse romande. Les travaux aboutiront en janvier 2024 et le musée reste ouvert d’ici là.

Attirer les Genevois

S’inscrivant dans le renouvellement du MICR, des structures en bois agrémentent par ailleurs le jardin du musée. Des étudiants en 1re année d’architecture à l’EPFL ont imaginé et mis en place ces installations dès 2022. Cette année, ils ont étoffé des structures existantes et en ont ajouté de nouvelles. À l’instar du château d’eau construit en juin passé, qui récolte l’eau de pluie grâce à une sorte de bisse suspendu afin d’arroser la flore.

Les gens peuvent désormais s’asseoir dans un environnement végétalisé, profiter de zones ombragées, s’informer grâce aux panneaux affichés. «On souhaiterait que notre public prenne possession du quartier et que davantage de Genevois visitent le musée ou profitent de l’espace extérieur, révèle Jonas Chereau. Ce serait un rêve de voir des familles se rendre ici également pour se détendre et pique-niquer.»

