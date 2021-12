Expérimentation – Le Musée d’art et d’histoire s’offre des salons Ce lieu chaleureux et convivial doit servir à tester de nouveaux usages en lien avec l’avenir du MAH. Benjamin Chaix

L’une des salles occupées précédemment par les expositions du Cabinet d’arts graphiques. BETTINA JACOT-DESCOMBES

L’enfilade de salles où le Cabinet d’arts graphiques organisait ses expositions, au 5 Promenade du Pin, est transformée en lieu expérimental. Telle est la volonté du directeur du Musée d’art et d’histoire (MAH), Marc-Olivier Wahler. Il a chargé son équipe de donner à cet étage l’aspect d’un appartement confortable, dans lequel les usagers de la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA), sise à l’étage en dessous, et toute personne souhaitant venir s’asseoir là, trouveront un cadre accueillant. Le silence obligatoire imposé dans la salle de lecture de la BAA ne sera pas de mise ici.

Un lieu d’échange

Cela permettra des conversations entre chercheurs, nous dit-on. Ceux-ci trouveront dans la dernière pièce une salle entièrement équipée pour des réunions scientifiques. C’est aussi un espace prévu pour étudier de près une œuvre apportée là pour l’occasion. Bertrand Mazeirat, chef de projet au MAH, insiste sur le fait qu’un tel lieu faisait cruellement défaut: «Cette salle est sécurisée. On y apportera certains ouvrages de la BAA pour consultation, des pièces des collections du MAH pourront y être examinées dans d’excellentes conditions.»

Le grand salon meublé et décoré sous la direction d’Edwige Kuffer-Chabloz. DR

Cet usage précis ne concerne pas les autres immenses salons attenants. Leur vocation ne paraît pas aussi claire. «Nous devons réfléchir au musée de demain, suggère Marc-Olivier Wahler, et pour cela nous devons tester des formats. Nous nous y employons déjà dans nos expositions centrées sur les collections du musée dans un esprit de transversalité. Ici, au GamMAH, c’est le mélange des usages que nous allons tester.» Pour le directeur, ce mélange devrait créer une émulation en faveur de la culture, du lien entre chercheurs, entre chercheurs et passants, entre passants et passants. Tout cela dans plusieurs installations de fauteuils et de tables basses, meubles chinés par Edwige Kuffer-Chabloz, qui s’occupe habituellement de la scénographie des expositions.

L’espace bibliothèque communique avec un vestibule équipé d’un bar. DR

Des expositions, il n’y en aura pas ici. Quelques objets en lien avec un thème, mais rien de très précieux, car il n’y aura pas de gardiennage comme dans le bâtiment principal du MAH. Un petit programme contenant un vernissage de livre, une remise de prix, une pause culturelle avec un historien, un club de lecture, etc., est déjà sur pied. Quiconque est détenteur d’un pass Covid peut entrer.

