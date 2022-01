Genève – Le Musée d’art et d’histoire lance le libre tarif d’accès Avec «Paie ce qu’il te plaît», le public pourra déterminer le montant qu’il est prêt à débourser pour visiter les expositions du musée.

A chaque visiteur de déterminer le prix de son billet d'entrée pour les expositions du Musée d'art et d'histoire de Genève (archives). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Musée d’art et d’histoire (MAH) de Genève innove en lançant un nouveau projet pilote: le libre tarif d’accès. Avec «Paie ce qu’il te plaît», le public pourra déterminer le montant qu’il est prêt à débourser pour visiter les expositions du MAH.

Cette nouvelle politique vise à abolir les tarifs traditionnels d’entrée au profit d’une libre appréciation par le public du prix qu’il souhaite donner à sa visite, souligne le MAH. Si cette approche est relativement nouvelle en Europe, elle est en revanche plus répandue dans certains musées anglo-saxons.

Garantir l’accès au musée

Selon Marc-Olivier Wahler, directeur du MAH cité dans le communiqué, l’idée est de garantir l’accès au musée, quel que soit son revenu. Le public «n’est pas forcément prêt à payer sans savoir ce qui l’attend et ce qu’il va voir. Il est donc important de l’inciter à venir et de lui laisser déterminer le prix de son billet en fonction de sa satisfaction et de son budget», relève le directeur.

Chaque visiteur aura le choix de payer au début ou à la fin de sa visite. Il recevra un billet indiquant le montant versé. Ce projet sera lancé avec l’inauguration de l’exposition «Pas besoin d’un dessin», qui ouvre au public le 27 janvier. Un bilan sera tiré dans les premiers mois pour estimer comment cette innovation est perçue par les visiteurs du musée.

ATS

