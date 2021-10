Événement pluridisciplinaire – Le Musée Ariana, une scène au carrefour des arts Une semaine durant, l’institution déploie entre ses collections un projet pluridisciplinaire, avec la complicité de la HEM et d’artistes disparates. À saisir en deux temps. Rocco Zacheo

Scène d’un spectacle proposé en 2019 par le département de musique et mouvement de la HEM de Genève. CAROLE PARODI

Pour se rapprocher du projet dont il est question ces jours-ci entre les murs du Musée Ariana, il faut tout d’abord se débarrasser de quelques images qu’on rattache par réflexe à ces lieux. Oublions donc, du moins en partie, les collections de porcelaine, les enfilades d’objets précieux en verre ancien, les grès et faïences fines et les céramiques manufacturées aux XXe et XXIe siècles. L’institution, c’est bien sûr cela, mais cette identité s’ébrèche parfois avec bonheur pour présenter des écarts saisissants, dans un souci d’ouverture aux publics pluriels. C’est dans cette volonté que s’inscrit le projet «Vibrations», dont les formes et les contenus renvoient à des disciplines et à des grammaires artistiques disparates. Il suffirait d’ailleurs de se tourner vers les acteurs qui animent l’événement pour en prendre la mesure.

Le principal est la Haute École de musique (HEM) de Genève. C’est dans les travées des départements de percussions et de musique et mouvement qu’on retrouve une partie des protagonistes. Mais ce n’est pas tout. Les chanteurs de Résonance contemporaine, tout comme les membres de l’ensemble Percussions de Treffort – entité fondée en 1979 par Alain Goudard, réunissant des musiciens professionnels en situation de handicap et d’autres, valides – sont aussi du projet. Une semaine durant, ces complices ont élu domicile au musée, y ont expérimenté des formes expressives, ont parfois improvisé et ont aussi travaillé dur pour façonner les pièces de deux concerts distincts.

Concerts déambulatoires

Avant ces points culminants, le public pourra assister à la mise en forme de la proposition dans tous les recoins de la maison. Deux sessions de portes ouvertes en donneront l’occasion, le mercredi 20 octobre entre 10 et 12 h, et entre 14 et 17 h. Puis, le lendemain, entre 10 et 12 h uniquement. Le soir venu, on pourra savourer les résultats des résidences avec un premier concert déambulatoire, qui sera répliqué le dimanche 24 octobre. «Lors de ces performances, on écoutera des pièces conçues par les étudiants en composition électroacoustique, précise Alain Goudard, âme et coordonnateur du projet. On y trouvera aussi d’autres œuvres écrites pour l’occasion et on croisera «Living Room», de John Cage, et «Stèle», de Gérald, conçue pour deux grandes caisses.

«Vibrations», ce sera donc l’aboutissement de rencontres artistique dépassant l’ordinaire. «Tout le monde, en particulier les étudiants de la HEM, est appelé à sortir de sa zone de confort, conclut Philippe Spiesser, musicien, compositeur et professeur de percussions. Je pense en particulier à ceux qui sont en master pédagogique, qui trouvent là l’occasion de vivre une expérience unique.»

