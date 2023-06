Cérémonie aux Bastions – Le mur des Réformateurs n’avait jamais vu autant de pompiers Le Groupement SIS presque au grand complet, ce samedi matin aux Bastions, à l’heure de l’inspection devant nos autorités. Belle cérémonie. Thierry Mertenat

Genève, le 3 juin 2023. Marie Barbey-Chappuis et Carole-Anne Kast, respectivement conseillère administrative et conseillère d’État, précédées par le commandant du SIS, le colonel Nicolas Schumacher. LAURENT GUIRAUD

La dernière fois qu’on les a vus intervenir à cet endroit, c’était pour une cane et ses canetons égarés dans le bassin du mur des Réformateurs. «Sauvetage animaux», précisait la fiche d’engagement, trois pompiers et un filet avaient suffi pour la capture et le retour au lac.