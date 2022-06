La gauche a fait adopter une résolution pour un congé de neuf mois à se partager entre le père et la mère. Coûteux et inapplicable, selon l’opposition de droite. L’Exécutif temporise.

Qui dit mieux? À Genève, une initiative des Vert’libéraux, soutenue par le Conseil d’État, réclame l’introduction d’un congé parental de vingt-quatre semaines. Dans le canton de Vaud, les socialistes militent pour trente-quatre semaines. Mais c’est en Ville de Genève qu’a été concoctée la proposition la plus ambitieuse: trente-huit semaines. Lors d’un débat mercredi soir au Conseil municipal, la gauche a soutenu une résolution socialiste qui ferait de l’administration municipale «une pionnière» en Suisse.

Le texte n’a pas de valeur contraignante en l’état, mais se veut comme un «signal fort». «Les recherches montrent que les inégalités entre les femmes et les hommes se creusent lors de la naissance du premier enfant, et encore plus lors de l’arrivée du deuxième», souligne la conseillère municipale d’Ensemble à Gauche, Brigitte Studer. Sa collègue socialiste Amanda Ojalvo rappelle que les premières semaines sont essentielles pour la création du lien parent-enfant. «Être deux lorsqu’on devient une famille ne consiste pas seulement à soutenir l’autre, mais à prendre sa juste place au sein de la famille», argue-t-elle.