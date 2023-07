Après l’incendie mortel – Le Municipal de Vernier refuse la création d’un poste de police au Lignon Le Délibératif s’est réuni en urgence pour débattre des mesures à prendre suite aux deux incendies qui ont choqué la commune. Un plan a été soumis aux autorités. Récit. Emilien Ghidoni

L’école des Ranches dévastée après l’incendie qui a eu lieu début juillet. LAURENT GUIRAUD

L’ambiance est tendue ce jeudi soir au Conseil municipal de Vernier. Il faut dire que les élus locaux ne s’attendaient pas à être rappelés au beau milieu de l’été. Après un incendie ayant ravagé l’école primaire des Ranches et un feu au Lignon qui a tué une mère et son fils, une partie de l’opposition a convoqué une séance extraordinaire. À l’ordre du jour, une motion portée par l’UDC, le MCG, l’Alternative Vernier et un élu indépendant.

Le texte demande notamment l’ouverture «dans les plus brefs délais» d’un poste de police municipal au Lignon. Les motionnaires veulent aussi installer des caméras dans tous les «endroits sensibles» de Vernier, fermer tous les préaux de la commune durant la nuit et lancer une campagne de prévention sur les gestes à adopter en cas d’incendie.

La séance débute avec une prise de parole grave du maire de la commune, rappelant l’importance de faire front commun face à ce drame. «Les enfants pourront retourner à l’école des Ranches à la rentrée, grâce à l’aide de la Deutsche Schule et de la Ville de La Tour-de-Peilz», conclut-il sur une note plus positive.

Deux choix

Mais l’opposition est trop remontée pour enterrer la hache de guerre. «Vous nous avez accusés de récupération politique. Quand on n’assume pas, c’est classique, on trouve une victime. Tout ce que nous demandons, c’est de trouver des solutions ensemble», tance Thierry Cerutti.

L’élu MCG détaille ensuite les points majeurs de la motion, comme la vidéosurveillance. «On ne va pas surveiller mais dissuader. D’ailleurs, dans la cité des Libellules, ça n’a choqué personne.» «Désormais vous avez deux choix: le mépris ou prendre des mesures. La motion suit les demandes de la population, que vous n’avez pas écoutée depuis des années» complète Vida Ahmari, conseillère municipale de l’Alternative.

À ces coups de battoir, le conseiller administratif Martin Staub répond en faisant la liste des mesures prises par l’Exécutif communal pour sécuriser Vernier. «Depuis ce drame, nous avons déployé des patrouilles supplémentaires, échangé avec les propriétaires et effectué deux réunions avec tous les services concernés, liste-t-il. De plus, les pompiers m’ont indiqué qu’ils étaient sur le point de sortir un flyer de prévention spécialement dédié au Lignon. Enfin, les horaires des policiers municipaux se rendant au Lignon seront étendus, grâce à des patrouilles intercommunales.» Un poste mobile de policiers sera aussi déployé dès la rentrée. Il sera installé au Lignon régulièrement.

Motion amendée

Il dénonce également les méthodes de l’opposition. «La personne suspectée pour l’incendie du Lignon a 56 ans. Mais lorsqu’on lit la motion, on a l’impression qu’elle parle de bandes, d’une masse qui gronde de manière menaçante. Le timing était aussi très mal choisi. Je vous demande de réfléchir avec calme et méthode, nous le devons aux familles des victimes.»

Un consensus est presque trouvé grâce à un amendement des socialistes, des Verts et du PLR. Il modifie en partie la motion, en demandant au Conseil administratif de soutenir les familles des victimes. Il invite aussi l’Exécutif à renforcer les effectifs de police municipale, ainsi que la prévention incendie. Enfin, il demande aux autorités de poursuivre le dialogue avec les habitants et d’exiger du Canton plus de policiers. Il abandonne l’idée de fermer les préaux ou d’installer un poste de police municipale au Lignon.

Il est accepté à 14 oui. L’UDC Howard Nobs refuse, tandis que les 8 autres membres de l’opposition s’abstiennent. Ceux-ci jugent qu’il s’agit d’une version édulcorée de leur motion.

