T’as où ton bateau? – Le municipal de Nyon puni pour avoir navigué en France Lors d’un Bol d’Or inofficiel, Maurice Gay est rentré dans les eaux françaises sur le Léman. Il n’aurait pas dû. La frontière était encore fermée. Raphaël Ebinger

Maurice Gay (à gauche) aime participer à des régates sur son monocoque Flash, comme ici lors de la Semaine du soir à Rolle en 2019. Marius Affolter/Archives

Maurice Gay n’a pas résisté à se lancer dans son 37e Bol d’Or le 13 juin dernier. Si la course a été annulée à cause du coronavirus, le municipal de l’Urbanisme de Nyon a pris part à une manifestation inofficielle et sans palmarès, lancée par d’autres accros au rendez-vous lémanique. Le but était d’effectuer le même parcours le jour où la compétition devait avoir lieu. L’aventure aura coûté 135 euros aux quatre bateaux qui ont rejoint l’arrivée, les autres ayant abandonné avant d’atteindre Le Bouveret. Sur le chemin du retour, les navigateurs et leur équipage, poussés par un fort vent du sud-ouest, sont entrés dans les eaux françaises, alors que la frontière était encore fermée.

Propriétaire de Flash, un monocoque taillé pour la course, le municipal nyonnais a reçu la contravention par courrier il y a une petite semaine, comme l’a révélé «La Côte». «J’assume mes responsabilités et je vais payer mon amende. Je prends cette péripétie de manière humoristique», raconte Maurice Gay, qui a partagé sa mésaventure sur son compte Facebook.

«Avant le départ, une discussion entre participants de ce Bol d’Or des Pirates avait conclu que nous pouvions entrer dans les eaux françaises, mais pas mettre le pied sur les rives de la République» Maurice Gay, barreur de «Flash» et municipal à Nyon

L’élu ne pensait pas être en infraction. Si la navigation en Suisse n’a jamais été interdite au plus fort de la crise sanitaire, elle l’avait été en France. Or ce décret avait été abrogé et les navigateurs de la rive d’en face avaient repris l’habitude de prendre le large. Restait à savoir si la ligne immatérielle qui sépare les deux pays au milieu du lac était franchissable ou non, alors que les postes de douane terrestres étaient toujours fermés. «Avant le départ, une discussion entre participants de ce Bol d’Or des Pirates avait conclu que nous pouvions entrer dans les eaux françaises, mais pas mettre le pied sur les rives de la République», précise Maurice Gay. La flotte avait tort. Les bateaux suisses et français pouvaient naviguer librement à condition de ne pas se mélanger. La gendarmerie, qui était en intervention au large de Meillerie, a relevé l’immatriculation des embarcations fautives et les a dénoncées.

Le barreur de Flash garde quand même un bon souvenir de son tour du lac 2020. Dans des «conditions sportives», il l’a bouclé en 15 h 15. L’un des plus rapides à son actif.