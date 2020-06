Portrait d’Alexandre Legrain – Le municipal de 20 ans est déjà une figure régionale Alexandre Legrain est entré en fonction juste avant la crise. Le jeune élu de Crassier a l’étoffe du politicien. Raphaël Ebinger

Alexandre Legrain a vécu des premières semaines agitées dans ses fonctions de municipal à Crassier. Olivier Vogelsang

Alexandre Legrain a gardé son allure de dandy moderne, à la fois précieux et décontracté. La pandémie n’a pas douché son enthousiasme flamboyant servi par un large sourire sur ses dents blanches. Mais quelque chose a changé en deux mois. L’homme de 20 ans a pris de la stature et de la confiance. Cela saute aux yeux quand on le voit marcher prestement dans les rues de son village de Crassier. Droit dans ses chaussures, il renvoie une image de sagesse rassurante qu’on ne lui connaissait pas quand, à 17 ans, au sortir de l’adolescence, il s’était fait un nom en créant le Conseil des jeunes du district de Nyon.