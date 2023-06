Rétrospective – Le Moyen Âge au cinéma s’invite au Grütli Une vingtaine de films composent un cycle réunissant tant des classiques que des œuvres plus rares. À voir jusqu’au 20 juin. Pascal Gavillet

En 1928, Dreyer filme une «Passion de Jeanne d’Arc» mystique et ascétique. DR

Malgré sa durée de près de mille ans, le Moyen Âge n’est pas la période historique qui a le plus inspiré les cinéastes. Et pour cause. Même si l’âpreté et l’aridité de ces temps reculés sont avérées, les représenter, les reconstituer, les montrer, est tout sauf simple. Dans un cycle dédié au Moyen Âge au cinéma, ce sont donc relativement sans surprise que se retrouvent pêle-mêle choisis des titres qui ont valeur d’incontournables plus que de classiques.

Sur une vingtaine de titres, les cinémas du Grütli déclinent ce thème jusqu’au 20 juin en alternant les genres avec une certaine habileté. Une comédie, le «Monty Python sacré Graal» de Terry Gilliam et Terry Jones, une épopée sanglante avec «La chair et le sang» de Verhoeven, qui gagne à être revu, un dessin animé, «Merlin l’enchanteur», et un succès populaire, «Le nom de la rose» d’Annaud.

Fascination totale

On pénètre en territoire moins conquis d’avance avec ces grands cinéastes mystiques et exigeants que sont Dreyer, Pasolini ou Bergman. Du premier, «La Passion de Jeanne d’Arc» est l’un de ces films qui éclaire constamment l’entière histoire du cinéma. La savante utilisation des gros plans, augurant d’une grammaire qui traverse d’ailleurs toute la fin des années 20, combinée à une rigueur presque ascétique, crée une fascination totale pour son héroïne.

Du second, «Le Décaméron» se profile comme une adaptation de quelques nouvelles de l’ouvrage du même nom (de Boccace), histoires d’abus, de vengeances ou de viols qui reflètent d’ailleurs fort bien la période évoquée, tout en rappelant que Pasolini fut d’abord un immense cinéaste de la subversion. Quant à Bergman, son «Septième sceau» transpose des thèmes universels – la mort, la foi, le sens de la vie – dans un monde fantastique et inquiétant dans lequel la noirceur triomphe. C’est sans doute l’un de ses films les moins psychologiques mais les plus forts. À revoir.

