Petit, à rayures blanches et noires sur les pattes, diurne, agressif, lent et silencieux, le moustique tigre est porteur potentiel des virus responsables de maladies comme la dengue, le chikungunya ou Zika. Depuis peu, on sait qu’il a la capacité de transmettre aussi les virus West Nile et Usutu.

