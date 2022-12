Malgré ses plus de 130 ans d’histoire et ses 20 ans de revue «Féerie», le Moulin Rouge à Paris demeure le plus célèbre des cabarets. Emblème d’un savoir-vivre et d’un savoir-être à la française savamment cultivés, le lieu est complet tous les soirs. S’il s’est enrichi de deux espaces adjacents, la Machine et le Bar à Bulles, pour rajeunir son image, il reste avant tout le temple des paillettes et du french cancan où tout est fait main, des bottes aux costumes, en passant par les perruques. Confidences de son directeur général, Jean-Victor Clerico.

Mon arrière-grand-père a récupéré le fonds de commerce en 1955. En 1962, son fils a repris la direction, avec un nouveau concept de dîner-spectacle et une nouvelle revue. Mon père l’a rejoint à la fin des années 80. Ma sœur et moi représentons la 4 e génération à diriger le Moulin Rouge. Entre-temps, nous avons récupéré la marque, en 2005, et les murs, en 2009. Ma sœur s’occupe de tout ce qui est développement de la marque, stratégie, licences, partenariats, marketing.

Ce n’est pas évident. On y arrive parce qu’il a traversé les âges et qu’il a un côté intemporel. C’est un morceau du patrimoine français bien que ce soit un établissement privé. C’est important dans l’esprit des gens. On va avant tout au Moulin Rouge pour le Moulin Rouge, pas seulement pour voir un spectacle. Et s’il est vrai que la revue «Féerie» fut créée en 2000, les tableaux, les chorégraphies et la technique évoluent, mais l’histoire que l’on raconte reste la même. C’est ce que le public attend; il veut retrouver cette authenticité. C’est pourquoi nous préservons le french cancan.

Est-il né au Moulin Rouge?

Le french cancan vient du chahut qui existait depuis le XIXe siècle. Mais il fut censuré et banni des bals populaires et étudiants où il se développait, parce qu’il n’était pas acceptable pour l’Église et l’État. À l’époque, seuls les hommes pouvaient danser et ensuite inviter les femmes. Celles-ci ne pouvaient pas danser seules. Alors, on le dansait dans les établissements situés en bordure de la ville comme ce cabaret où il s’est développé avec l’émancipation de la femme. C’était une danse totalement improvisée et spontanée.

Au Moulin Rouge, c’est la Goulue qui a endossé cette image de femme forte et indépendante, et qui a ainsi créé le french cancan en le codifiant et en le professionnalisant. La journée, les danseuses avaient d’autres activités. La Goulue était lingère à Montmartre et le soir, elle venait danser ici où elle était payée avec des cachets.