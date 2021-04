Télécommunications – Le moratoire genevois contre la 5G est invalidé La chambre constitutionnelle de la Cour de justice juge contraire au droit fédéral la loi adoptée en février 2020 par le Parlement cantonal. Marc Moulin

À moins que la justice fédérale ne soit actionnée, c’en est terminé du moratoire genevois contre les antennes de téléphonie en 5G. Comme l’annonce ce mercredi «Le Temps», la chambre constitutionnelle de la Cour de justice a donné raison aux opérateurs téléphoniques qui avaient contesté la licéité de ce gel.

Le 27 février 2020, les députés avaient voté sur le siège – sans étude préalable en commission – une loi qui interdisait sauf autorisation la pose de telles installations, et cela pour une durée de trois ans. Cette proposition Verte, cosignée par des élus de droite (PDC, UDC), avait largement passé la rampe, par (60 oui, 35 non et une abstention).

La loi votée à Genève contrevient au droit fédéral

En septembre déjà, les trois opérateurs téléphoniques Swisscom, Salt et Sunrise, alliés en une rare union sacrée, avaient obtenu de la même chambre constitutionnelle que leur recours ait un effet suspensif. Autrement dit, le gel politique de la technologie se retrouvait lui-même… gelé par la justice, celle-ci estimant d’ores et déjà «que le recours pourrait avoir de bonnes chances de succès».

Dans son nouvel arrêt, la Cour de justice tranche sur le fond et juge que la loi votée à Genève contrevient au droit fédéral. Ce texte cantonal, dit l’arrêt cité par «Le Temps», «ne permet plus aux sociétés opératrices de téléphonie mobile d’offrir leurs prestations en tenant notamment compte des besoins futurs et des développements des techniques de télécommunication, ni d’adapter leur réseau aux changements de circonstances, ce qui n’est pas admissible au regard des exigences posées par le droit fédéral des télécommunications et de l’environnement». Le Conseil d’État a la faculté de recourir à la justice fédérale pour contester ce jugement de rang cantonal.

PLR satisfait

«L’attractivité de Genève serait terriblement impactée si elle devait passer de place économique et financière prospère à un désert numérique», réagit ce mercredi le PLR, qui avait combattu le moratoire au Parlement. Se félicitant de la décision judiciaire, le Parti libéral-radical juge exagérée l’inquiétude face à la nouvelle technologie.

«En ce qui concerne les rayons ionisants, la valeur de la 5G se situe dans les mêmes valeurs que celles prévues pour la 4G, soit une fréquence de 3,5 à 3,8 GHz, écrit la formation bourgeoise. La Suisse fait déjà office de modèle concernant la valeur de rayonnement des antennes qui ne dépasse pas le dixième de la valeur appliquée dans les pays voisins. Genève a donc plus à craindre des rayonnements causés par la mise en place du réseau 5G de la France voisine que de la mise en place de son propre réseau.»

