Festival de musique – Le Montreux Jazz veut du queer Si Lil Nas X, Christine and the Queens et Sam Smith sont à l’affiche, c’est d’abord pour leur talent à brouiller musicalement les pistes. Alexandre Lanz

Le rappeur Lil Nas X sera sur la scène de l’Auditorium Stravinski le 4 juillet. Mauricio Santana/ Getty Images MAURICIO SANTANA/GETTY IMAGES

Au moment de dévoiler la programmation de son édition 2023, lors de la conférence de presse dans la rutilante École hôtelière de Lausanne jeudi 30 mars, le Montreux Jazz Festival augure d’une thématique qui se profile à l’horizon des artistes pop et queer d’aujourd’hui. Sam Smith, Christine and the Queens et Lil Nas X: qui sont-ils, qui sont-elles, qui sont-iels? Les fruits d’une quête identitaire faisant fi du corps biologique? Un mouvement néopunk? Un simple effet de mode amplifié par des médias de niche et alternatifs? Un peu de tout cela à la fois? Ce qui est certain dans la culture pop, c’est que les artistes androgynes s’amusant à déjouer les codes sont celles et ceux qui ont marqué leur temps de façon indélébile.