Cabinets médicaux – Le montant du forfait de vaccination critiqué Le montant d’indemnisation de vaccination a été critiqué par l’association des médecins de famille de Suisse et la Swiss Medical Association (FMH) .

L’indemnisation de vaccination a été fixée à 24,50 francs par vaccination. Keystone/Anthony Anex

L’association mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse et la FMH ne sont pas satisfaites de l’indemnisation de vaccination contre le Covid-19 dans les cabinets médicaux. Le montant convenu de 24,50 francs par vaccination n’est pas suffisant, estiment-elles.

L’indemnisation de 24,50 francs a été convenue mercredi par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), l’institution commune LAMal, la communauté d’achat HSK, la CSS et tarifsuisse. La mfe et la FMH ont été consultées, mais n’ont pas été conviées aux négociations, critiquent les deux organisations.

Vaccination coûteuse

En étroite collaboration, la mfe et la FMH ont fourni des calculs détaillés permettant d’établir un forfait couvrant les coûts de la vaccination dans les cabinets médicaux. Toutefois, le tarif retenu ne permet pas de couvrir les coûts de la vaccination dans les cabinets médicaux.

La vaccination est en effet très coûteuse, relève la mfe. Les patients à risques doivent être traités en priorité et doivent être convoqués. Dans les cabinets, des espaces doivent également être disponibles.

L’organisation est en outre complexe, car le vaccin doit être administré rapidement et les patients doivent être surveillés durant 30 minutes après la vaccination. Une «compensation équitable» est donc nécessaire.

ATS