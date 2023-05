États-Unis – Le Montana devient le premier État américain à interdire TikTok Le gouverneur du Montana a promulgué mercredi la loi qui bannit TikTok, marquant le début d’une probable bataille légale juridique jusqu’à Washington.

«Pour protéger du Parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, j’ai banni TikTok dans le Montana», a tweeté Greg Gianforte, le gouverneur républicain de cet État du nord-ouest, qui compte un peu plus d’un million d’habitants.

TikTok appartient au groupe chinois ByteDance, et de nombreux élus américains pensent que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes, fréquentée par 150 millions d’Américains, permet à Pékin d’espionner et de manipuler les utilisateurs. L’application l’a toujours nié.

Le parlement du Montana avait adopté mi-avril un texte qui ordonne aux magasins d’applications mobiles (Apple et Google) de ne plus distribuer TikTok à partir du 1er janvier 2024. Les entreprises concernées risquent des amendes de 10’000 dollars par jour à chaque infraction, mais les utilisateurs ne seront pas inquiétés.

Cette loi «enfreint les droits des citoyens du Montana» en matière de liberté d’expression, a réagi une porte-parole de TikTok mercredi, évoquant le premier amendement de la Constitution américaine. «La constitutionnalité de ce texte sera décidée dans les tribunaux. Nous allons continuer à nous battre pour les utilisateurs et créateurs de TikTok dans le Montana», avait-elle déclaré avant le vote.

Santé des jeunes

Outre la question des données et de la désinformation, les élus reprochent à TikTok des effets néfastes sur la santé des plus jeunes (addiction, dépression). Certains représentants démocrates leur ont rétorqué que d’autres réseaux sociaux, comme Instagram, mériteraient d’être régulés sur tous ces sujets.

La puissante association de défense des droits civiques ACLU a aussi accusé l’Etat de censure. «Avec cette interdiction, le gouverneur Gianforte et le parlement du Montana piétinent la liberté d’expression de centaines de milliers d’habitants du Montana qui se servent de cette application pour s’exprimer, trouver des informations et promouvoir leur petite entreprise, au nom du sentiment anti-chinois», a déclaré mercredi Keegan Medrano, un responsable de la branche locale de l’ACLU, cité dans un communiqué.

La loi serait invalidée si TikTok venait à être racheté par une entreprise américaine (ou d’un pays non ennemi des États-Unis).

La Maison-Blanche a incité TikTok à chercher ce type de solution si elle veut pouvoir rester dans le pays. L’administration de Joe Biden discute avec le Congrès de plusieurs projets de lois visant à interdire l’application, alors que les décrets déjà pris par son prédécesseur Donald Trump en ce sens avaient échoué.

