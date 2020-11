Haut de gamme valaisan – Le Mont d’Or revit sa vie de Château Le domaine valdo-sédunois ressort trois vins dans une gamme qu’il avait créée dans les années 1950. David Moginier

Le Domaine du Mont d’Or, à l’entrée de Sion, et ses célèbres vignobles en terrasses, est sans doute le plus vaudois des domaines valaisans. D’abord parce qu’il a été fondé en 1848 par un sergent-major vaudois, François-Eugène Masson, tombé amoureux de ce coin aride dont il a créé l’irrigation. Ensuite parce qu’il appartient au groupe rollois Schenk. Célèbre pour ses blancs liquoreux, il sort également de grands vins rouges, comme ce Cornalin Vieux Parchet 2017, qui a obtenu la plus haute note des Vinalies de Paris en 2019.

Dans les années 1950, le domaine avait lancé une gamme Château Mont-d’Or pour quelques-uns de ses plus beaux vins, avant de l’abandonner par la suite. Il a aujourd’hui le droit d’utiliser le terme «Château» pour l’ensemble de ses parcelles. Mais il a préféré le réserver pour trois vins haut de gamme, issus de sélections parcellaires de vieilles vignes, dont quelques centenaires, et vendus en coffret bois de trois bouteilles.