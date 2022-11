Sondage «familles» – Le Mondial s’invitera-t-il dans votre salon? La Coupe du monde de football au Qatar commence dans moins de trois semaines. Faut-il allumer sa télévision? Quel sort réserver aux enfants? Donnez-nous votre avis. Thibault Nieuwe Weme

Vibrer en famille devant un match de Coupe du monde. Une scène permise pour cette édition 2022 de tous les maux? Getty Images/iStockphoto

Du 20 novembre au 18 décembre, la télécommande sera plus que jamais sujette à controverse. Chacun des 64 matches de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar promet de susciter de vives discussions au sein de la famille. Regarder, c’est cautionner? Le dilemme est d’autant plus aigu concernant les enfants. Faut-il préserver leur innocence et les laisser profiter du spectacle? Ou au contraire leur interdire les frissons du ballon rond pour éveiller leur conscience? Un vrai casse-tête pédagogique.

Alors que choisir, les émotions sportives ou l’éthique personnelle? Loin d’être binaire, le spectre contient mille et une nuances de culpabilité. Et vous, quelle ligne avez-vous décidé d’adopter en famille? Dites-nous tout dans ce questionnaire.

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.