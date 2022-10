Population mondiale – Le monde va prendre un sacré coup de vieux La Terre franchira le cap des 8 milliards d’habitants ce mois de novembre. Mais la population devient aussi toujours plus âgée. Avec quelles conséquences? Caroline Zuercher

Les gens se pressent sur un marché à la veille de Diwali, la fête hindoue des lumières, à Bangalore le 23 octobre 2022. AFP

Plus qu’elle ne croît, la population mondiale vieillit. On comptera ainsi 994 millions de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici à 2030. L’espérance de vie augmente et la fécondité chute. En 2021, cette dernière était de 2,3 enfants par femme, contre environ 5 dans les années 50.