Drame de Cortébert (BE) – Le monde paysan s’indigne contre les antispécistes de PETA En deux jours, plus de 13’000 personnes ont signé pour demander à l’association de retirer sa plainte et de s’excuser auprès de la famille Wüthrich. Lise Bailat

Cortébert, le 28 janvier 2021. La famille Wüthrich pose dans les décombres de leur ferme qui a entièrement brûlé dans la nuit du 21 au 22 janvier. L’incendie a causé la mort de plusieurs dizaines de veaux. L’association PETA a porté plainte pour négligence. Photo: Yvain Genevay/Tamedia

La plainte déposée vendredi par l’association de défense des droits des animaux PETA contre la famille Wüthrich, dont la ferme a entièrement brûlé dans un incendie, indigne dans le milieu paysan et dans le Jura bernois. Et c’est peu dire.

Une pétition mise en ligne lundi a récolté plus de 13’000 signatures en deux jours. Elle demande à PETA de retirer sa plainte et de présenter ses excuses à Christine Wüthrich et ses quatre enfants qui ont perdu leur exploitation ainsi qu’une partie de leur bétail dans le sinistre survenu la nuit du 21 au 22 janvier. Une cinquantaine de veaux et génisses avaient péri dans les flammes.