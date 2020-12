Covid 19 – Le monde funéraire a vécu un mois de novembre tendu S’il existe toujours un phénomène de surmortalité, la situation s’est améliorée en décembre dans le canton. Sauf sur le front de la crémation. Raphaël Ebinger

Le centre funéraire de Montoie a fait face à une nette hausse de ses activités en novembre. La situation est encore tendue au niveau des incinérations. Vanessa Cardoso/Archives

«J’en ai marre du Covid!» Pierre de Mestral, directeur général de Cassar, la deuxième entreprise de pompes funèbres la plus grande de Suisse, se réjouit de tourner la page de la pandémie. Si le virus est passé par lui rapidement et surtout sans conséquences, il avoue que l’impact de la deuxième vague de la pandémie a été beaucoup plus important sur les activités de sa société. «En moyenne, nous accompagnons 90 familles par mois, explique-t-il. En novembre, nous en avons accompagné 200. Nous avons dû faire appel à notre réseau d’auxiliaires pour passer le cap.»

L’ensemble du système a été mis sous pression. Le crématoire de Montoie à Lausanne, le seul du canton, a renforcé sensiblement ses capacités pour parvenir à surmonter l’augmentation de la demande lors de quelques pics de mortalité. Il fonctionne six jours par semaine contre cinq habituellement. Avec ses quatre fours, il a désormais une capacité de 36 à 38 incinérations quotidiennes contre 25 en temps normal. Il y a un mois, le canton recensait 19 décès dus au Covid pour une journée. En ajoutant les morts naturels et sachant que près de 90% des défunts sont incinérés, il a fallu trouver des solutions pour le confort des familles. «L’objectif est de ne pas perturber le processus de deuil par les proches», souligne Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise.

Transferts vers Berne et Neuchâtel

Certains corps ont ainsi été transférés, toujours avec l’accord des familles, vers des crématoires de Berne et de Neuchâtel. Plusieurs entreprises de pompes funèbres choisissent par ailleurs déjà de se tourner en temps normal vers des installations en dehors des frontières cantonales. Cela démontre le manque d’infrastructures dans le canton depuis la fermeture de l’installation de Vevey. Berne possède par exemple une capacité plus de trois fois supérieure à Montoie, dont les équipements mis en service en 1971 sont obsolètes. Un projet de rénovation est en cours pour lequel la Municipalité de Lausanne sollicite un crédit d’investissement de 17 millions de francs.

Les morgues ont aussi frisé la saturation. «Plusieurs étaient pleines, dont celles de Montoie, admet Pierre de Mestral. Ce n’était pas le cas en avril par exemple, lors de la première vague. J’ai le souvenir d’une fois avoir été confronté à ce problème. C’était il y a une vingtaine d’années, mais je ne me souviens pas des circonstances de cette situation exceptionnelle.»

Mardi, le nombre du décès liés au Covid était de 3 en 24heures. La tendance est à la baisse depuis un mois. «La tension a diminué depuis plusieurs semaines», reconnaît Philippe Seidel, des Pompes funèbres du Léman. «La baisse est sensible», précise Pierre de Mestral. Reste que les chiffres ne sont pas revenus à la normale pour autant. «Il existe encore une surmortalité, annonce Jean-Christophe Sauterel. Mais il n’y a plus de pics de mortalité comme il y en avait encore il y a une dizaine de jours. La situation reste par contre tendue en matière d’incinération.» La période des fêtes avec ses jours fériés, pendant lesquels aucune crémation n’est réalisée, pourrait compliquer la donne.

Le centre funéraire de Montoie a dans tous les cas maintenu les capacités renforcées de son crématoire, ainsi que celles pour la conservation des corps. Par contre, la création d’une morgue cantonale n’est plus d’actualité pour suppléer les infrastructures existantes. Les perspectives de saturation de ces dernières se sont éloignées pour le moment.