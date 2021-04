Mondiaux de Lausanne annulés – Le monde de la pétanque a les boules Christian Cosandey dit pourquoi l’événement n’aura pas lieu cet été à la Vaudoise aréna. Pierre-Alain Schlosser

Quelque 7000 billets avaient déjà été réservés pour l’événement qui devait avoir lieu du 15 au 18 juillet. Alain Rouèche-A

On ne tirera pas plus qu’on ne pointera, cet été à la Vaudoise aréna. Les 49es Championnats du monde de triplette et de tir de précision sont annulés.

L’événement, qui devait avoir lieu en juillet 2020, avait, dans un premier temps, été reporté d’un an en raison de la pandémie (15-18 juillet). Mais en observant la situation sanitaire actuelle, les organisateurs ont préféré tirer la prise. Et pourtant, quelque 7000 billets avaient déjà trouvé preneur, principalement en France et en Suisse.

«Nous étions à fond et motivés, explique Christian Cosandey, président du comité d’organisation. Mais personne ne pouvait nous dire quel nombre de spectateurs nous étions autorisés à recevoir. Dans ces conditions, comment faire le tri? Notamment si le public devait être limité à 300 personnes. Tout est devenu trop compliqué. En outre, il aurait fallu installer une cellule de contrôle à l’entrée de la Vaudoise aréna. Les frais occasionnés auraient été importants. Qui plus est, 48 nations devaient initialement participer à l’événement. Aux dernières nouvelles, seules 34 pouvaient se déplacer. Nous ne voulions pas faire des championnats du monde tronqués.»