Mesures sanitaires envisagées – Le monde de la nuit réclame la fermeture Le Grand Conseil de la nuit s’inquiète des restrictions envisagées par les pouvoirs publics. Fedele Mendicino

geneve, 16 septembre 2011, Martin Rev mixe au motel campo,

© Maurane Di Matteo. VQH

Le monde de la nuit lance un cri d’alarme en vue des probables restrictions supplémentaires qui vont lui être imposées. Son association, le «Grand Conseil de la nuit», s’inquiète de la mise en consultation auprès des cantons de deux variantes, proposées le 10 décembre par le Conseil fédéral, pour lutter contre la pandémie.

La première variante prévoit, pour les espaces intérieurs, l’introduction des «2G» (accès aux seules personnes vaccinées et guéries) avec obligation de porter le masque et de consommer assis. L’accès aux établissements culturels et aux installations de sport et de loisirs ainsi qu’aux manifestations serait réservé aux personnes vaccinées ou guéries. Lorsqu’il n’est pas possible de porter le masque ou de consommer assis, comme dans les discothèques, les bars et pour certaines activités de loisirs, un test négatif serait en plus nécessaire (règle des «2G +»).