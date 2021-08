Lutte contre le Covid-19 – Le monde de la nuit craint les tests payants Les dépistages pour les personnes asymptomatiques devraient bientôt devenir payants. Cela pourrait faire baisser le nombre de clients en discothèque. Mateus Carvalho

Depuis juin dernier, le certificat Covid-19 est exigé pour entrer en boîte de nuit. Jusqu’ici, les tests étaient gratuits. KEYSTONE

Accéder à la piste de danse risque de se compliquer un peu plus et l’idée passe très mal. Le 11 août dernier, le conseiller fédéral Alain Berset a déclaré que «dès le 1er octobre 2021, la Confédération ne prendra plus en charge les coûts liés aux autotests ni aux tests rapides pour ceux qui n’ont pas de symptôme».

Des exceptions sont prévues pour les enfants jusqu’à 12 ans et les personnes non-vaccinables. Encore en consultation auprès des cantons, la décision finale sera prise mercredi.

Par ce choix, le Conseil fédéral souhaite limiter les coûts de la pandémie mais aussi encourager les non-vaccinés à se faire piquer. Face à une montée des nouveaux cas de coronavirus et une hausse des hospitalisations, nombre d’experts réclament des décisions fortes tandis que certains secteurs économiques redoutent fortement cette réglementation, à l’image du monde de la nuit.