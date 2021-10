Chronique - Le moment est venu de donner tort à Greta

«Blablabla.» Elle avait presque disparu sous les vagues du Covid. Mais Greta Thunberg est bien de retour. «Blablabla», elle n’a rien perdu de sa verve ni de son verbe sans concession. Mardi dernier, au Sommet des jeunes pour le climat, à Milan, elle a donné le tempo en scandant son «blablabla» avec une défiance frontale à l’égard des gouvernements qui se gargarisent avec de belles paroles mais sans passer à l’acte. Une leçon de choses climatiques assénée avec une assurance supérieure. Trente ans de trahison, d’inaction et de blabla, accuse-t-elle. Greta Thunberg, 18 ans déjà, n’a pas perdu un gramme de ses adolescentes certitudes. Son engagement, ses convictions, ses mises en garde, qui ont fait se dresser les jeunes et ont enflammé les rues autour de la planète, sont toujours aussi percutants. Et fondamentalement justes. Voilà qui est d’autant plus irritant pour ses ennemis, qui tentent de la discréditer d’un condescendant: «C’est encore du Greta.»

Sauf que, comme le rappelle régulièrement l’activiste, «la science ne ment pas». Pas davantage que le non-engagement des États mesuré sur le terrain. À très exactement un mois de l’ouverture du Sommet de Glasgow sur le climat (COP26), le constat est noir. Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat) a annoncé, dans sa dernière livraison d’août, que la température à la surface de la Terre aura augmenté de plus de 1,5 degré par rapport à la période préindustrielle en 2030 déjà, soit dix ans plus tôt que prévu dans son rapport 2018. L’effet ciseau est spectaculaire. Selon la responsable climat de l’ONU, qui se base sur les engagements actualisés des États, les émissions augmenteront de 16% en 2030 par rapport à 2010, alors qu’il faudrait les réduire de 40% d’ici à 2030 pour rester sous 1,5 °C ou de 25% pour ne pas dépasser 2 °C. À chaque rapport du GIEC, la description de l’impact climatique région par région du monde devient plus précise et désastreuse.

Autant dire que les objectifs de l’Accord de Paris, un phare dans le brouillard des mesures climatiques, n’ont quasi aucune chance d’être atteints, cela même si les États signataires l’avaient respecté. Ce qui, évidemment, n’est pas le cas. Bien que pris en flagrant délit d’échec, 195 gouvernements ont approuvé les dernières conclusions du panel. Il ne reste guère que quelques complotistes égarés pour les mettre en doute. Avec Glasgow en point de mire, les chefs d’État chauffent les moulins à paroles selon un scénario bien rodé. Berne, qui se pose en premier de classe de la lutte contre le réchauffement, n’est pas en reste de déclarations combatives. Le Conseil fédéral a-t-il oublié le rejet de la loi sur le CO2 par le peuple il y a trois mois? Ignore-t-il la mollesse de son nouveau plan de bataille antiréchauffement inscrit dans son contre-projet à l’initiative pour les glaciers? Pas de quoi rassurer ni pavoiser. Qu’on se tourne vers Washington, Bruxelles, Pékin ou Delhi, les signaux, au-delà des mots, incitent à beaucoup de prudence. Alors, des actes ou du blabla à Glasgow?

Après le lamentable revers de la conférence de Madrid en 2019 et l’obsolescence programmée de l’Accord de Paris 2015, la communauté internationale joue sa dernière carte le 1er novembre prochain en Écosse. Si la COP 26 ne débouche pas sur des mesures de rupture dont l’application sera rigoureusement contrôlée, on ne voit pas par quel miracle il serait encore possible de renverser la vapeur. Les gouvernements ont une occasion unique, puisque c’est la dernière, de donner tort à Greta. Sinon, soyons sûrs qu’elle et son armée globale d’activistes ne désarmeront pas. Avec le risque que la rue ne chauffe plus vite encore que la planète.

Pierre Ruestchi Afficher plus

