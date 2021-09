Crise humanitaire - «Le mollah Baradar m’a assuré que le CICR peut travailler comme avant»

Il y a urgence, martèle Peter Maurer. Au terme d’une visite de quatre jours en Afghanistan, le président du CICR a appelé mercredi la communauté internationale à ne pas attendre avant d’acheminer de l’aide humanitaire dans ce pays meurtri. Il faut absolument qu’on «trouve des solutions, même provisoires, pour assurer le maintien des financements», insiste-t-il, à la veille de la Conférence ministérielle humanitaire sur l’Afghanistan, prévue ce lundi à Genève.

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé en Afghanistan?

La crise humanitaire, forcément. Visiter des hôpitaux et voir les pénuries de médicaments et d’outils. Visiter les centres orthopédiques et voir les effets à long terme de cette guerre qui a causé tant de souffrances: l’Afghanistan est le pays au monde qui compte le plus de personnes handicapées proportionnellement à sa population. Pas une famille n’a été épargnée par ce très long conflit armé. Leurs proches ont été tués ou grièvement blessés, d’autres ont dû fuir leur maison ou leur pays. Ce qui est frappant aussi, c’est que cette souffrance extrême côtoie une certaine normalité de la vie quotidienne. Les magasins sont ouverts, tout comme les marchés, les gens doivent poursuivre leur existence, comme avant.